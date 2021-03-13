Трио Олега Аккуратова выступит в Нижнем Новгороде с программой "Посвящение Рэю Чарльзу" Культура и отдых

Олег Аккуратов Фото: Соцсеть

Трио Олега Аккуратова выступит 22 апреля на сцене Кремлевского концертного зала в Нижнем Новгороде с программой "Посвящение Рэю Чарльзу" (Tribute to Ray Charles). Об этом сообщают организаторы.

"Олег Аккуратов – человек-сенсация и человек-праздник, академический пианист, обладатель абсолютного слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, виртуозный исполнитель джаза и классических произведений, певец, аранжировщик", - так называют исполнителя те, кто знаком с его творчеством. Пианист сейчас является артистом Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Олег Аккуратов талантливый как пианист, так и вокалист, лауреат премии президента для молодых деятелей искусства, известен миллионам людей со всего мира. Он исполнял Гимн Параолимпийских игр в Сочи на церемонии закрытия 2014 года как пианист, выиграл престижнейшую награду на Sarah Vaughan Vocal Competition в 2018 году как вокалист, а в 2020 году стал финалистом проекта "ГОЛОС-9".

Олегу присущи превосходная техника, стиль исполнения и безупречный вкус. Его импровизации разнообразны и виртуозны. Все это вместе с харизмой никого не оставляет равнодушным, он завоевывает сердца слушателей раз и навсегда.

22 апреля концерт в Нижнем Новгороде Олег посвятит легендарному американскому музыканту Рэю Чарльзу, обладателю "самого узнаваемого голоса в мире". На концерте прозвучат песни Рэя, ставшие хитами на все времена, а виртуозная игра на рояле и невероятный голос Олега Аккуратова сделают концерт поистине незабываемым!

Концерт исполнит джазовое трио: Олег Аккуратов (фортепиано, вокал), Виталий Эпов (ударные), Сергей Корчагин (контрабас).

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