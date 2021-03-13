Денежную часть театральной премии им. Собольщикова-Самарина планируется увеличить в Нижегородской области Культура и отдых

Награда, полученная артистом Нижегородского театра драмы Сергеем Блохиным в 2020 году Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Денежную часть премии им. Собольщикова-Самарина, которая ежегодно вручается театральным деятелям Нижегородской области, планируется увеличить. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по социальным вопросам 17 марта 2021 года.

Депутаты рассмотрели проект постановления, согласно которому размер денежной части предлагается увеличить с 30 тысяч до 80 тысяч рублей.

Отметим, что удостоенным премии нижегородцам присваивается звание лауреата, вручается диплом и памятный знак – медаль с изображением Николая Собольщикова-Самарина.

Премия всегда присуждается к Международному дню театра 27 марта трем лауреатам "в целях поддержки деятелей театрального искусства, внесших значительный вклад в развитие театральной культуры Нижегородской области".

Награду могут получить драматурги, режиссеры, актеры, дирижеры, балетмейстеры, художники и композиторы, а также иные творческие работники, руководители театров.

Решение будет принято на заседании Законодательного собрания.