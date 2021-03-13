Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 марта 2021 18:07  [63] Денежную часть театральной премии им. Собольщикова-Самарина планируется увеличить в Нижегородской области
17 марта 2021 17:54  [63] Трио Олега Аккуратова выступит в Нижнем Новгороде с программой "Посвящение Рэю Чарльзу"
17 марта 2021 14:18  [169] Выставка "Хохломское разнотравье" открывается в НГХМ
17 марта 2021 12:00  [243] Психологическую монодраму "Между" покажут на сцене нижегородского Дома Актера 19 марта
16 марта 2021 10:34  [281] Певица Марина Девятова проведет встречу со студентами нижегородских музыкальных школ
15 марта 2021 18:34  [747] Номинанты на премию Грэмми могут выступить на 800-летии Нижнего Новгорода
15 марта 2021 12:41  [490] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 15 по 21 марта 2021 года
15 марта 2021 12:28  [306] "Масленичные потешки" прошли в новом сквере в Городце
15 марта 2021 11:18  [286] "Том Сойер Фест НН" озвучил планы на сезон 2021 года
13 марта 2021 09:27  [1101] Моноспектакль "Научи меня жить" Максима Аверина состоится в нижегородском "Юпитере" 14 мая
Культура и отдых

Денежную часть театральной премии им. Собольщикова-Самарина планируется увеличить в Нижегородской области

17 марта 2021 18:07  [63] Культура и отдых
Награда, полученная артистом Нижегородского театра драмы Сергеем Блохиным в 2020 году

Награда, полученная артистом Нижегородского театра драмы Сергеем Блохиным в 2020 году

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Денежную часть премии им. Собольщикова-Самарина, которая ежегодно вручается театральным деятелям Нижегородской области, планируется увеличить. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по социальным вопросам 17 марта 2021 года.

Депутаты рассмотрели проект постановления, согласно которому размер денежной части предлагается увеличить с 30 тысяч до 80 тысяч рублей.

Отметим, что удостоенным премии нижегородцам присваивается звание лауреата, вручается диплом и памятный знак – медаль с изображением Николая Собольщикова-Самарина. 

Премия всегда присуждается к Международному дню театра 27 марта трем лауреатам "в целях поддержки деятелей театрального искусства, внесших значительный вклад в развитие театральной культуры Нижегородской области".

Награду могут получить драматурги, режиссеры, актеры, дирижеры, балетмейстеры, художники и композиторы, а также иные творческие работники, руководители театров.

Решение будет принято на заседании Законодательного собрания.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Премия Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph