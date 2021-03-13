Как получить гражданство Греции?

Ежегодно количество людей, желающих получить гражданство Греции, увеличивается. Греция является полноправным членом Евросоюза. Поэтому этой стране доступны различные бонусы и преференции.
Получение гражданства этой страны - процесс долгий, но он стоит того. Ребёнок, который появился у родителей греков, автоматически становится гражданином этой страны. При этом неважно, где на данный момент времени проживают его родители. Если малыш появился без отца, а мать имеет греческое гражданство, то ребёнок также автоматически признается гражданином Греции. Если же гражданство есть только у отца, то получить гражданство малыш может позже.
Узнать больше о получении гражданства ЕС вы можете здесь https://bizocenka.com/16351/grazhdanstvo-es-otzyvy-immigrantov-o-pasporte-evrosoyuza.
Натурализация
Она предполагает гражданство для иностранцев, у которых есть определенные основания. Гражданство могут получить:
Паспорт для состоятельных иностранцев
Греческое правительство в последние годы относятся к иностранцам очень лояльно, если эти граждане готовы вкладывать существенные средства в развитие экономики. Правительство старается привлечь инвестиции в страну. Тем более, что получение гражданства Греции не предполагает отказа от предыдущего гражданства. Двойное гражданство здесь является вполне нормальным.
Если вы являетесь платёжеспособным и можете приобрести недвижимость в этой стране, то можете получить и гражданство. Стоимость покупки должна быть на сумму как минимум 250 000 евро. Владелец такого актива, а также его родственники смогут получить вид на жительство в этой стране по упрощенной схеме. После этого у иностранца будет возможность получить гражданство.
Прошение рассматривается в течение 2 месяцев. Размер обязательных платежей включает в себе примерно 700 евро на каждого соискателя. Количество претендентов на паспорт не подвергается квоте. Заявление принимается от любого желающего.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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