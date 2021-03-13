Как получить гражданство Греции?

Ежегодно количество людей, желающих получить гражданство Греции, увеличивается. Греция является полноправным членом Евросоюза. Поэтому этой стране доступны различные бонусы и преференции.

Получение гражданства этой страны - процесс долгий, но он стоит того. Ребёнок, который появился у родителей греков, автоматически становится гражданином этой страны. При этом неважно, где на данный момент времени проживают его родители. Если малыш появился без отца, а мать имеет греческое гражданство, то ребёнок также автоматически признается гражданином Греции. Если же гражданство есть только у отца, то получить гражданство малыш может позже.

Узнать больше о получении гражданства ЕС вы можете здесь https://bizocenka.com/16351/grazhdanstvo-es-otzyvy-immigrantov-o-pasporte-evrosoyuza.

Натурализация

Она предполагает гражданство для иностранцев, у которых есть определенные основания. Гражданство могут получить:

Люди, которые вступили в брак и прожили с гражданином Греции не меньше определенного срока. Иностранцы, которые могут доказать, что в их роду были греки. Иностранцы, которые живут на территории Греции как минимум 12 лет. Постриженные монахи, которые живут в монастыре на Афоне. Иностранцы, готовые пройти службу в греческой армии или обучиться в военном университете страны. Беженцы, которые могут доказать, что они подвергались репрессии. Иностранцы, которые хорошо проявили себя в спорте, науке или культуре. Влиятельные иностранцы, готовые сделать существенный вклад в экономику страны.

Паспорт для состоятельных иностранцев

Греческое правительство в последние годы относятся к иностранцам очень лояльно, если эти граждане готовы вкладывать существенные средства в развитие экономики. Правительство старается привлечь инвестиции в страну. Тем более, что получение гражданства Греции не предполагает отказа от предыдущего гражданства. Двойное гражданство здесь является вполне нормальным.

Если вы являетесь платёжеспособным и можете приобрести недвижимость в этой стране, то можете получить и гражданство. Стоимость покупки должна быть на сумму как минимум 250 000 евро. Владелец такого актива, а также его родственники смогут получить вид на жительство в этой стране по упрощенной схеме. После этого у иностранца будет возможность получить гражданство.

Прошение рассматривается в течение 2 месяцев. Размер обязательных платежей включает в себе примерно 700 евро на каждого соискателя. Количество претендентов на паспорт не подвергается квоте. Заявление принимается от любого желающего.

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