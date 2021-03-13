Выгодно ли покупать акции Яндекс?

Аналитики изучили прогноз акций Яндекс и рассказали о том, принесёт ли компания доход инвесторам. Яндекс является наиболее дорогостоящей компаний рунета по версии Forbes. За прошедший год её прибыль выросла. Акции Яндекс вошли в ТОП-10 самых востребованных акций на Московской бирже.

Давайте разберёмся, стоит ли покупать акции Яндекс, и какие перспективы ждут инвесторов. В середине февраля компания опубликовала отчеты. По итогам 2020 года ее прибыль увеличивалась на 116%. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Выручка выросла до 24%, что оказало воздействие и на стоимость акций фирмы.

Пресс-служба компании объяснила поведение клиентов фирмы во время пандемии. Многие пользователи начали удаленную работу, поэтому интерес к сервисам Яндекс существенно вырос. В 2021 году компания планирует увеличить свою доходность и активно занимается развитием логистического бизнеса, е-commerce, восстанавливает сервис такси. В начале прошлого года акции компании начали снижаться, но в июне они восстановились. Во второй половине года курс акций начал бурно расти. Бумаги стали дорожать. К концу года компания смогла удвоить капитализацию в сравнении с предыдущим периодом. Это является отличным показателем и говорит о росте.

Стоимость акций Яндекс уменьшилась на 2%. Специалисты объяснили, что Yandex нужно активнее осваивать рынок e-commerce для того, чтобы получить устойчивое развитие. На вопрос о том, стоит ли покупать акции, нет четкого ответа. Эксперты считаю, что эта компания даёт возможность инвесторам вложиться в будущее. В этом году стоимость акций будет увеличиваться. Восстановление экономики приведёт к положительным результатам деятельности компании. Особенно это коснется рекламного сегмента. Дополнительные позитивные изменения можно будет ожидать на фоне выпуска новых финансовых активов.

Каким же будет курс акций Яндекс в будущем, пока неизвестно. Но эксперты уверены, что компанию ждут положительные изменения. Яндекс на данный момент является аналогом иностранных сервисов. Компании может конкурировать с такими гигантами, как Google, Apple и Amazon. Поскольку компания гарантирует быстрый рост, несомненно, ее ждет успех. Рост должен ускориться в этом году. Так что эксперты дают благоприятные прогнозы. Это говорит о том, что все участники фондового рынка могут обезопасить себя и приобретать акции Яндекс.

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