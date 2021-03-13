Попытка рейдерского захвата территории яхт-клуба пресечена в Нижнем Новгороде Происшествия

Попытка рейдерского захвата территории яхт-клуба "Рыбачий" на Гребном канале пресечена в Нижнем Новгороде.

Как сообщил генеральный директор яхт-клуба "Рыбачий" Алексей Печень, накануне несколько человек проникли на территорию, спилили забор, установили ворота, где разместили информационный баннер-объявление, согласно которому арендатор земельного участка должен покинуть его до 30 апреля 2021 года. При этом, действующему арендатору документов о расторжении договора-аренды не поступало.

"В настоящее время на территории яхт-клуба "зимует" почти 30 яхт и катеров, построен элленг, установлены причалы-слипы, оборудована стоянка и причал", - добавил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, забор спиливали представители ООО "Вектор", которые якобы являются новыми арендаторами данного земельного участка на Гребном канале Нижнего Новгорода. В тоже время, документов, подтверждающих их право на земельный участок, предоставлено не было.

Стоит отметить, действующий арендатор уже более 15 лет добросовестно исполняет все взятые на себя обязательства по договору аренды, содержит в надлежащем порядке данную территорию, не имея ни замечаний, ни предписании от каких-либо надзорных и контролирующих органов.

Яхт-клуб "Рыбачий", по словам генерального директора, уже более 15 лет располагается на этой территории. "Согласно решению Инвестсовета Нижегородской области заключено инвестсоглашение, оплачен инвестиционный взнос в размере 1,5 млн рублей. Срок реализации инвестпроекта – 10 лет", - добавил Алексей Печень.

"Коллектив компании находится в полном недоумении, когда люди, не предоставив никаких документов, врываются на территорию частного предприятия, выставляют необоснованные требования и угрожают последствиями. Мы были вынуждены вызвать полицию, которая приехала, составила протокол и взяла объяснения у обеих сторон", - отметил собеседник агентства.

"Действия ООО "Вектор" мы расцениваем как рейдерский захват. И только так. Возникают вопросы, кто им делегировал такие полномочия и права. Мы же в свою очередь намерены обратиться в прокуратуру и следственный комитет", - сказал в заключение Алексей Печень.

СПРАВКА:

Яхт-клуб "Рыбачий" был открыт в 2003 году. Предоставляет услуги по охране, обслуживанию и зимнему хранению катеров и яхт.