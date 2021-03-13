Вопросы формирования кадрового потенциала в сфере экологии обсудили на форуме-выставке "Чистая страна" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Вопросы формирования кадрового потенциала в сфере экологии обсудили на форуме-выставке "Чистая страна". Об этом сообщают организаторы форума.

Согласно информации, в рамках работы форума-выставки "Чистая страна", который проходит в Сколково с 16 по 18 марта, состоялось заседание попечительского и координационного совета федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии".



Тема дискуссии была сфокусирована на формировании кадрового потенциала в сфере экологии. В частности, на заседании обсудили реализацию просветительских и образовательных проектов "Менделеевские классы" и "Экозабота", в которых принимают участие регионы Приволжского федерального округа.

Как отметил председатель консорциума "Передовые ЭкоТехнологии", ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, консорциум за год своей работы сделал уже немало. Открыты первые "Менделеевские" классы, подготовлена заявка на комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла, посвящённый переработке отходов I и II классов. При непосредственном участии членов консорциума работает научно-технический совет при федеральном операторе по обращению с отходами I и II классов, проведено много научно-образовательных мероприятий, решаются задачи разработки технологий и проектирования первых экотехнопарков по переработке промышленных отходов.

В рамках нацпроекта "Экология" Госкорпорация "Росатом" создает комплексную систему обращения с промышленными отходами и ликвидирует крупнейшие объекты накопленного экологического вреда по всей стране. Исполнением этих задач занимается структура Госкорпорации "Росатом" - Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО").

"При создании новой отрасли по переработке промышленных отходов существует серьезный запрос на применение на создаваемых сегодня перерабатывающих предприятиях - экотехнопарках - как российских, так и зарубежных технологий замкнутого цикла. Наши партнеры из консорциума "Передовые ЭкоТехнологии" принимают активное участие в этом процессе. Сейчас необходимо разработать дорожную карту по дополнению экотехнопарков и развитию сопутствующих производств", - сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

Эксперт тематической площадки "Экология" Общероссийского народного фронта Александр Коган поделился ходом реализации проекта по экологическому просвещению "Экозабота".

"Сегодня образовательная часть проекта "Экозабота" - это не только те мастер-классы и семинары, которые предлагаем мы с партнёрами. Это абсолютно живая нативная история, в которой учителя создают новые форматы, а дети с удовольствием принимают в них участие и создают свой, уникальный контент. И сегодня мы уже видим, как дети учат своих родителей очень простым, но очень важным экологическим привычкам: не выкидывать батарейку в мусорное ведро, взять в магазин сумку-шопер, пользоваться термокружкой. Именно это и есть самая важная и конечная цель экологического образования и проекта "Экозабота" - воспитать в себе и своих детях такие привычки и культуру поведения, которые позволят нам не разрушать окружающую среду, а сохранить ее и восстановить то, что утрачено".

СПРАВКА:

Федеральный научно-образовательный консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" создан для определения приоритетных направлений научно-технологического развития в сфере охраны окружающей среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, связанных с вопросами обеспечения экологической безопасности в области утилизации и переработки промышленных отходов; подготовки и переподготовки кадров. В состав Консорциума входят 10 научных и образовательных организаций.

Проект по сбору и переработке отработанных батареек "Экозабота" реализуется в 3000 школ из 30 городов России. Проект "Менделеевские классы" создан для внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии (утилизации и переработки отходов) и направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.