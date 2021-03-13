В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2021 11:16  [33] Госпредприятие "ДиРОН" построит фуникулер в Нижегородском Кремле к августу 2021 года
18 марта 2021 11:08  [39] Председатель ТСЖ в Дзержинске может лишиться свободы за долги за тепловую энергию
18 марта 2021 10:34  [108] Вопросы формирования кадрового потенциала в сфере экологии обсудили на форуме-выставке "Чистая страна"
18 марта 2021 10:25  [112] Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода
18 марта 2021 10:18  [92] Интеллектуальный резерв Нижегородского НОЦ получил поддержку минобразования региона
18 марта 2021 09:50  [151] Глеб Никитин прокомментировал формат проведения выпускных в Нижегородской области
17 марта 2021 18:33  [274] Виртуальное путешествие по Крымскому полуострову состоится в Нижнем Новгороде
17 марта 2021 17:30  [255] Амфитеатр и спортивная площадка появятся на берегу озера Тосканка в Ворсме
17 марта 2021 17:28  [246] Игорь Комаров и Глеб Никитин открыли центр соцподдержки людей с РАС
17 марта 2021 17:12  [202] Жители Балахнинского округа начали голосовать за проекты "Вам решать"
Общество

Вопросы формирования кадрового потенциала в сфере экологии обсудили на форуме-выставке "Чистая страна"

18 марта 2021 10:34  [108] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Вопросы формирования кадрового потенциала в сфере экологии обсудили на форуме-выставке "Чистая страна". Об этом сообщают организаторы форума.

Согласно информации, в рамках работы форума-выставки "Чистая страна", который проходит в Сколково с 16 по 18 марта, состоялось заседание попечительского и координационного совета федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии".

Тема дискуссии была сфокусирована на формировании кадрового потенциала в сфере экологии. В частности, на заседании обсудили реализацию просветительских и образовательных проектов "Менделеевские классы" и "Экозабота", в которых принимают участие регионы Приволжского федерального округа.

Как отметил председатель консорциума "Передовые ЭкоТехнологии", ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, консорциум за год своей работы сделал уже немало. Открыты первые "Менделеевские" классы, подготовлена заявка на комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла, посвящённый переработке отходов I и II классов. При непосредственном участии членов консорциума работает научно-технический совет при федеральном операторе по обращению с отходами I и II классов, проведено много научно-образовательных мероприятий, решаются задачи разработки технологий и проектирования первых экотехнопарков по переработке промышленных отходов.

В рамках нацпроекта "Экология" Госкорпорация "Росатом" создает комплексную систему обращения с промышленными отходами и ликвидирует крупнейшие объекты накопленного экологического вреда по всей стране. Исполнением этих задач занимается структура Госкорпорации "Росатом" - Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО").

"При создании новой отрасли по переработке промышленных отходов существует серьезный запрос на применение на создаваемых сегодня перерабатывающих предприятиях - экотехнопарках - как российских, так и зарубежных технологий замкнутого цикла. Наши партнеры из консорциума "Передовые ЭкоТехнологии" принимают активное участие в этом процессе. Сейчас необходимо разработать дорожную карту по дополнению экотехнопарков и развитию сопутствующих производств", - сообщил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев.

Эксперт тематической площадки "Экология" Общероссийского народного фронта Александр Коган поделился ходом реализации проекта по экологическому просвещению "Экозабота".

"Сегодня образовательная часть проекта "Экозабота" - это не только те мастер-классы и семинары, которые предлагаем мы с партнёрами. Это абсолютно живая нативная история, в которой учителя создают новые форматы, а дети с удовольствием принимают в них участие и создают свой, уникальный контент. И сегодня мы уже видим, как дети учат своих родителей очень простым, но очень важным экологическим привычкам: не выкидывать батарейку в мусорное ведро, взять в магазин сумку-шопер, пользоваться термокружкой. Именно это и есть самая важная и конечная цель экологического образования и проекта "Экозабота" - воспитать в себе и своих детях такие привычки и культуру поведения, которые позволят нам не разрушать окружающую среду, а сохранить ее и восстановить то, что утрачено".

СПРАВКА:
Федеральный научно-образовательный консорциум "Передовые ЭкоТехнологии" создан для определения приоритетных направлений научно-технологического развития в сфере охраны окружающей среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, связанных с вопросами обеспечения экологической безопасности в области утилизации и переработки промышленных отходов; подготовки и переподготовки кадров. В состав Консорциума входят 10 научных и образовательных организаций.

Проект по сбору и переработке отработанных батареек "Экозабота" реализуется в 3000 школ из 30 городов России. Проект "Менделеевские классы" создан для внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии (утилизации и переработки отходов) и направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Форум Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph