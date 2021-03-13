Глеб Никитин вручил 28 нижегородцам госнаграды Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил 28 нижегородцам государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Согласно информации, среди лауреатов - сотрудники научных институтов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, представители органов правопорядка и творческих профессий.

По словам главы региона, для него большая честь вручать такие награды.

"За каждым достижением, отмеченным государством, - ваш огромный труд, ваше бесценное время, ваши терпение и силы. Приятно видеть среди награждаемых наших ученых, инженеров, конструкторов, изобретателей", - отметил Глеб Никитин.

Всего государственные и ведомственные награды получили 28 нижегородцев.

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ:

Орден Александра Невского

Клочай Виктор Владимирович, президент публичного акционерного общества "Русполимет".

Орден Почета

Самойлов Сергей Борисович, генеральный директор Нижегородского телевизионного завода имени Ленина

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Ананьев Виталий Петрович, начальник отдела АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Бомштейн Александр Давидович, главный конструктор по направлению – заместитель начальника отделения – начальник отдела АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Даен Михаил Игоревич, ведущий инженер-программист АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Егорочкин Григорий Алексеевич, генеральный директор АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Елькин Михаил Иванович – начальник цеха АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Зорин Андрей Владимирович, заместитель главного конструктора по направлению АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Медов Михаил Александрович, заместитель главного конструктора по направлению АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Францев Михаил Евтифеевич, заместитель начальника отдела АО "ФНПЦ "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники"

Орден Пирогова

Савина Ольга Юрьевна, врач ГБУЗ НО "Павловская центральная районная больница"

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации"

Переводова Наталья Григорьевна, заведующая поликлиникой Центральной городской больницы г. Арзамаса.

Храмушев Николай Юрьевич, заведующий отделением городской больницы № 28 Московского района г. Нижнего Новгорода.

Благодарность Президента Российской Федерации

Щукин Сергей Викторович, руководитель Территориального органа ФС по надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области

Орден Дружбы

Старков Вячеслав Николаевич, полномочный представитель генерального директора ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в Приволжском федеральном округе

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Небольсин Михаил Юрьевич, директор филиала ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр"

Почетное звание "Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации"

Полухин Валерий Михайлович, заместитель начальника цеха Нижний Новгород филиала ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр"

Рыжов Анатолий Владимирович, ведущий инженер аварийно-профилактической группы Ковернино цеха Нижний Новгород филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр"

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Величко Владимир Николаевич, председатель Нижегородского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"

Почетная грамота президента Российской Федерации

Скульский Александр Моисеевич, главный дирижер академического симфонического оркестра ГБУК НО "Нижегородская государственная академическая филармония имени М. Ростроповича"

Почетное звание "Заслуженный машиностроитель РФ"

Сергеев Александр Георгиевич, генеральный директор ООО "Доза-Агро"

Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации"

Волгин Александр Леонидович, главный агроном колхоза им. Горького (Уренский район)

Недорубов Павел Леонидович, главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива Ордена Трудового Знамени колхоза имени Куйбышева

Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" II степени

Пугин Николай Андреевич, президент публичного акционерного общества "ГАЗ" (г. Н.Новгород)

Тятинькин Виктор Викторович, генеральный директор акционерного общества Производственно-конструкторского объединения "Теплообменник" (г. Н.Новгород)

Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" III степени

Васильев Андрей Владимирович, управляющий директор ООО "Павловский автобусный завод", ПАО "Павловский автобус" дивизиона "Автобусы" ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ"

Канонеров Дмитрий Георгиевич, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, полковник юстиции.

Любарский Роман Валерьевич, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области (до 22 ноября 2019 г.)