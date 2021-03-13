Творческий путь Басты

Баста – легендарный репер. О нем знают абсолютно все и армия его поклонников с годами только растет. Но он не только исполнитель, но и композитор, сценарист, актер и телеведущий. Совсем недавно стал заниматься продюссированием.

Творческий путь

Баста – это всего лишь псевдоним. На самом деле этого талантливого человека зовут Василий Вакуленко. Появился на свет он в 1980-м году, в семье военных.

Музыка мальчику нравилась всегда. Родители заметили, что у него есть музыкальный слух и решили развить талант сына. Он начал посещать музыкальную школу.

Первый текст был написан им в подростковом возрасте. Он был участником группы "Психолирик". Позже эту группу переименовали в "Касту". Примерно в это время на свет вышла песня, которую мы все знаем – "Город". После этого репер записал трек "Моя игра" и проснулся знаменитым. В родном городе его стали узнавать. Его треки играли в машинах и в плеерах у молодых людей. Баста все песни – это отличная возможность вспомнить свою юность.

Василий много сил отдал музыке. После выхода первых треков он стал гастролировать. Сначала он ездил только по черноморским городам. За гастроли отвечала группа. Но в какой-то момент начались проблемы, и тур пришлось свернуть. На какой-то промежуток Баста никуда не ездил и не устраивал концертов.

Только в начале 00-х он снова вернулся в музыку. Так получилось, что демка Басты попала к Богдану Титомиру. Музыкантов заметили и пригласили в столицу.

Вся Россия о Басте заговорила только в 2006-м году. В этот период его песни стали слушать и в бывших странах СССР. Певец выпускает свой первый альбом. И тут карьера пошла вверх. Каждый альбом, который он выпускал, разлетался. Вдохновленный таким успехом Василий писал тексты и каждый новый текст был лучше прежнего.

С 2016-го года он выступает в роли наставника на проекте "Голос".

Стоит отметить, что в каждый трек Баста вкладывает душу. Все его песни на слуху и если попросить их напеть, то их обязательно напоют. Особенно запомнились его треки "Моя игра", "Как плачет весна", "Выпускной" и "С надеждой на крылья".

Василий не собирается останавливаться на достигнутом. Он пробует себя в новых ролях. Баста пишет сценарии, выступает в роли режиссера, а также активно снимается. Публика может оценить его творчество и посмотреть фильм "Чайный пьяница".

Сценарии Василий пишет и по сей день. Это занятие ему очень сильно нравится. На сегодняшний день Баста еще и активно в кино снимается. Он написал 5 сценариев и снялся в 12 фильмах.

Что касается личной жизни, то он счастлив в браке с Еленой Пинской и воспитывает двух дочерей.

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