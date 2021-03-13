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Культура и отдых

Нижегородские артисты балета Василий Козлов и Александр Лысов получили звания "Заслуженный артист РФ"

18 марта 2021 16:12  [99] Культура и отдых

Фото: https://ru.wikipedia.org/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские артисты балета Василий Козлов и Александр Лысов получили звания "Заслуженный артист РФ". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин поздравил артистов Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Указ о присвоении им звания "Заслуженный артист России" подписал президент Владимир Путин.

По словам Глеба Никитина, это очень важное событие для сферы культуры.

"Впервые за 20 лет почетное звание присвоено артистам балетной труппы Нижегородского академического театра оперы и балета им. Пушкина. По всей стране только 10 человек в этот раз получили почетное звание, и двое из них представляют именно наш регион", - заметил он.

на фото - Александр Лысов (сверху) и Василий Козлов (снизу)

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Теги:
Артист Театр
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