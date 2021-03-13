Объезды участков дорог с подтопляемыми в паводок мостами готовят в Нижегородской области

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области ведет подготовку к предстоящему в регионе паводку.
В региональном управлении автомобильных дорог (ГУАД) находится 10 562 водопропускные трубы и 885 мостов.
Как рассказали в министерстве, в области в период паводка под воду практически ежегодно уходят восемь низкорасположенных мостов. Сейчас уже определены объездные маршруты на участках автодорог с такими мостами, а на самих переправах будут демонтированы перильные и барьерные ограждения, выставлены соответствующие дорожные знаки.
Для оперативного решения вопросов в период паводка создано 64 дополнительные бригады (более 600 дорожных рабочих), заготовлено более 77 тонн щебня и 113 тонн песка, а также мешки, материалы для проведения ямочного ремонта с применением технологии холодного асфальта, цемент, бензопилы, шанцевый инструмент. Также подготовлено 1 340 единиц техники (экскаваторы, бульдозеры, тракторы, самосвалы, погрузчики, автокраны и т.д.), зарезервировано топливо и ГСМ.
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