Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в России Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Третий этап программы по возврату средств за туры по России стартовал 18 марта 2021 года. Об этом сообщает департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Губернатор региона Глеб Никитин пригласил нижегородцев присоединиться к программе.

"В третьем этапе туристического кешбэка представлено более 150 предложений для путешествий по Нижегородской области от местных туроператоров и отелей", – рассказал Глеб Никитин.

Программа продлится до 15 июня 2021 года. Отправиться в путешествие можно с момента оплаты, вернуться – до 30 июня 2021 года.

"Выбор для туристов разнообразен: можно отправиться в полноценный тур по региону с экскурсионной программой, а можно забронировать только проживание и сформировать маршрут самостоятельно, что удобно для тех, кто предпочитает короткие путешествия на выходные", - добавил губернатор Нижегородской области.

"У многих российских путешественников уже есть позитивный опыт участия в предыдущих периодах туристического кешбэка. Мы ожидаем, что третий этап программы будет еще более востребованным, поскольку он охватывает весенний и летний туристические сезоны, которые традиционно наиболее популярны. Уже в конце апреля стартует круизная навигация, поэтому в рамках программы туристического кешбэка можно будет приехать в Нижний Новгород на теплоходе. Это идеальный вариант для поездки в город, который расположен на слиянии Волги и Оки. Нижний Новгород с воды особенно прекрасен", – поделился директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Условия программы остались прежними: поездка от 3 дней/2 ночей, возврат 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию. Обязательное условие программы – оплата картой "Мир". Минимальный размер стоимости путешествия с кешбэком не ограничен. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти рабочих дней с момента оплаты поездки. Количество покупок по одной карте не ограничено. Подробнее о программе — на сайте Федерального агентства по туризму.

Первый этап программы туристического кешбэка (с 21 по 28 августа) поддержали все ключевые субъекты туристской отрасли. Второй этап программы прошел с 15 октября по 5 декабря 2020 года. Впервые в туризме был реализован механизм, когда, с одной стороны, поддержку и выгоду получает непосредственно турист, а с другой – участвуют все регионы страны и ключевые субъекты отрасли.