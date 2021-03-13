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Зачем нужна туристическая страховка?

19 марта 2021 09:30  [48]

Для посещения некоторых стран требуется оформление туристической страховки. Что же она собой представляет и зачем нужна путешественникам?

Во время путешествия могут произойти любые непредвиденные обстоятельства. Поэтому очень важно заранее позаботиться обо всех мерах защиты. Туристическая страховка может быть добровольной или обязательной. Обязательно оформлять туристическую страховку, если вы делаете шенгенскую визу. Однако в последнее время все большее количество путешественников оформляют страховку добровольно.

Зачем нужна страховка?

Страховку следует оформить еще до выезда за границу. С помощью страхового полиса вы можете возместить себе расходы на лечение при возникновении болезни или несчастного случая. Особенно страховку следует оформить тем туристам, которые отправляются отдыхать в Южную Америку, Индию или Вьетнам. Здесь обитает огромное количество насекомых, так что велика вероятность того, что вам потребуется врачебная помощь.

Также страховка за границу нужна путешественникам, отправляющимся в удаленные районы, практикующим занятия серфингом, подъёмы в горы, прыжки с парашютом и другие экстремальные виды активности.

Вида страховки

Существует несколько разновидностей туристических страховок:

  1. От невыезда. Здесь страховой случай наступит в ситуации отмены поездки по непредвиденным обстоятельствам: болезни, вызова в суд и т.д.
  2. От несчастного случаев. Здесь будет возмещена стоимость лечения или транспортировки пострадавшего до места.
  3. Страхование багажа. Данная страховка покроет все потери, которые вы понесете, если ваш багаж будет утерян.
  4. Спортивная страховка. Она создана для дайверов, альпинистов и других путешественников, которые занимаются опасными видами спорта.
  5. Зелёная карта. Она оформляется автомобилистами для покрытия расходов в случае порчи автомобильного транспорта.
  6. Медицинская. Часто она является обязательной при поездке в некоторые страны.

Страховка может предполагать покрытие таких расходов, как лечение, лекарственные препараты, доставку в медицинское учреждение. Все риски, которые будет покрывать страховка, нужно выяснить у страховщика. Чем больше рисков покрывает страховка, тем выше будет её стоимость. Заранее изучите условия страховки. В ситуации, когда возникнет страховой случай, свяжитесь со страховой компанией по указанной инструкции.

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