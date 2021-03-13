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Общество

Нехватка персонала НЭТа составляет порядка 30%

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нехватка персонала МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) составляет порядка 30%. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Шекунов в ходе выездного заседания комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 19 марта 2021 года.

Он отметил, что проблема сейчас достаточно острая. Сейчас НЭТу не хватает 208 водителей, 305 кондукторов и еще более 200 человек на инженерные должности.

В частности, Андрей Шекунов рассказал, что сейчас предприятие нуждается в инженерах-электронщиках. Они требуются для обслуживания современной техники (троллейбусов и трамваев), доставляемой из Москвы. Сейчас на весь город несколько специалистов, которые перемещаются из депо в депо. Предполагается, что в каждом депо будет по две инженерные должности.

Добавим, что средняя зарплата сотрудников на сегодняшний день составляет 27,5 тысяч рублей, водители получают 36 тысяч рублей.

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Теги:
Городская дума Транспорт
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