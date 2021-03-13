Слова Байдена вновь подтвердили, что наши враги по-прежнему не ровно дышат к России, - Андрей Тарасов Политика

Андрей Тарасов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Собака лает – караван идет", - заявил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Андрей Тарасов, говоря о высказываниях президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

"Сегодня из средств массовой информации узнал об интервью президента Байдена американским СМИ. Ничего нового из этого интервью я для себя не услышал и не почерпнул", - отметил Андрей Тарасов, добавив при этом, что Америка и её президенты уже давно ничего хорошего про нашу страну и президента России Владимира Путина не говорят. "Вместо этого они регулярно и целенаправленно обвиняют Россию во всех грехах…", - подчеркнул депутат ЗС НО.

"Слова Байдена вновь подтвердили, что наши враги по-прежнему не ровно дышат к России и мечтают поставить её на колени. Я уверен, что наша страна выстоит в этой борьбе и её ждёт достойное будущее и процветание", - сказал в заключение нижегородский парламентарий.