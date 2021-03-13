Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Политика
19 марта 2021 16:35  [89] Клейма негде ставить на политиках Америки, - Владимир Солдатенко
19 марта 2021 14:21  [130] Слова Байдена вновь подтвердили, что наши враги по-прежнему не ровно дышат к России, - Андрей Тарасов
19 марта 2021 09:51  [440] Министр промышленности Денис Мантуров посетит Нижегородскую область с рабочим визитом
18 марта 2021 20:06  [202] "Любовь к Родине заложена в генах русского народа", - Владимир Путин
17 марта 2021 09:53  [420] Артем Кавинов первым в Нижегородской области подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России"
17 марта 2021 08:44  [459] Комитеты СФ согласовали кандидатуру Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области
16 марта 2021 13:45  [293] Экс-спикер ЗС НО Евгений Лебедев награжден орденом "За заслуги перед отечеством"
16 марта 2021 13:40  [304] Татьяна Короткевич: "Гражданский долг в Республике Беларусь не только возможен, но и неизбежен"
15 марта 2021 16:27  [1669] Экс-заместитель нижегородского прокурора Дмитрий Жиделев получил 12 лет за взятки
12 марта 2021 15:59  [1866] Ирина Семашко покидает пост председателя КСП Нижнего Новгорода
Политика

Клейма негде ставить на политиках Америки, - Владимир Солдатенко

19 марта 2021 16:35  [89] Политика
Владимир Солдатенков

Владимир Солдатенков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Клейма негде ставить на политиках Америки, - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, говоря о высказываниях Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

"То, что позволил себе сказать Джозеф Байден - это не просто нападки в отношении нашего президента, это непозволительное отношение ко всем гражданам России. Эта истерия, которая продолжается уже долгое время со стороны людей, которым выгодно окружить себя вассалами", - подчеркнул депутат нижегородского парламента.

По его словам, руководство этой страны из года в год проводит политику наглого вмешательства во внутренние дела любой страны, имеющей своё мнение и позволяющей себе высказывать его на международной арене.

"Политики Америки, на которых негде ставить клейма и которые на регулярной основе провоцируют военные конфликты, на чьих руках жизни тысячи невинных людей, которым пытались навязать демократию по-американски - эти люди смеют обвинять нашего президента", - подчеркнул Владимир Солдатенков, добавив, что сейчас все мы, патриоты своей страны должны сплотиться и держать стойко удар. "Победа всегда будет за тем, за кем правда", - сказал он в заключение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Правительство РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph