Клейма негде ставить на политиках Америки, - Владимир Солдатенко Политика

Владимир Солдатенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Клейма негде ставить на политиках Америки, - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, говоря о высказываниях Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

"То, что позволил себе сказать Джозеф Байден - это не просто нападки в отношении нашего президента, это непозволительное отношение ко всем гражданам России. Эта истерия, которая продолжается уже долгое время со стороны людей, которым выгодно окружить себя вассалами", - подчеркнул депутат нижегородского парламента.

По его словам, руководство этой страны из года в год проводит политику наглого вмешательства во внутренние дела любой страны, имеющей своё мнение и позволяющей себе высказывать его на международной арене.

"Политики Америки, на которых негде ставить клейма и которые на регулярной основе провоцируют военные конфликты, на чьих руках жизни тысячи невинных людей, которым пытались навязать демократию по-американски - эти люди смеют обвинять нашего президента", - подчеркнул Владимир Солдатенков, добавив, что сейчас все мы, патриоты своей страны должны сплотиться и держать стойко удар. "Победа всегда будет за тем, за кем правда", - сказал он в заключение.