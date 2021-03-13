Нижегородка Дарья Качанова в 13-й раз выиграла чемпионат России по конькобежному спорту. Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородка Дарья Качанова в 13-й раз выиграла чемпионат России по конькобежному спорту. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, чемпионат накануне прошел в Иркутске.

В ходе чемпионата было разыграно 4 комплекта наград: в спринтерском и классическом многоборье.

Воспитанница комплексной спортивной школы №1 Дарья Качанова пришла первой по итогам забегов на всех четырех дистанциях. На дистанции 500 м с результатом 37,83 сек и на дистанции 1000 м с результатом 1:15.97 сек.

"Это отличный результат, Дарья стала чемпионкой России по конькобежному спорту уже в тринадцатый раз! Она уникальная спортсменка. Впереди у Даши - восстановительный цикл и подготовка к олимпийскому сезону", - отметили в департаменте спорта.