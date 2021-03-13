Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде отремонтируют по нацпроекту БКАД

Речь идет об участках от площади Лядова до улицы Медицинской в Советском районе (от дома №3 по проспекту Гагарина до дома №66) и от улицы Медицинской до кинотеатра "Электрон" (от дома №66 до дома №110) с учетом местных проездов и примыканий. В рамках ремонта планируется заменить асфальтовое покрытие.
Кроме того, планируется обновить разметку на протяжении всего проспекта Гагарина.
Также в планах провести переоборудование и настройку комплексов фотовидеофиксаций нарушений ПДД. В связи с этим с 22 марта будет временно приостановлено действие знака "Полоса для маршрутных транспортных средств" на участке от микрорайона "Щербинки-2" до Мызы.
Напомним, в 2021 году в городе будут отремонтированы 26 участков дорог протяженностью более 30 км. На ремонт направлены 934 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 904 млн рублей, из городского - 30 млн рублей.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщал, что в прошлом году в рамках БКАД к нормативным требованиям приведено 25 участков дорог на сумму 494,8 млн рублей. Сложившаяся экономия в размере 51,2 млн рублей позволила в течение года расширить перечень работ по нацпроекту.
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