Скейт-площадку построят на Бору по нацпроекту "Жилье и городская среда" Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Скейт-площадку построят на Бору в Нижегородской области по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам совещания по вопросам благоустройства "Борского Волгоречья", которое прошло в администрации Бора 19 марта.

Монтаж площадки для скейтбординга начнется в конце весны. Она будет размещена рядом с пешеходным мостом, строительство которого сейчас ведется на данной территории (стоимость работ составляет 130 млн рублей). На строительство скейт-площадки, установку детской и спортивной площадок, а также озеленение по программе "Формирование комфортной городской среды" из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено 13,7 млн рублей.

Создание скейт-парка планируется завершить в августе. Срок окончания строительства моста, согласно контракту, – 1 сентября.

На совещании две подрядные организации, задействованные в процессе строительства и благоустройства, синхронизировали планы работ, поставок строительных материалов и использования техники.

Ранее сообщалось, что с 26 апреля жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и сами выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Напомним, что весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.