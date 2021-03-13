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Общество

Минпромторг РФ обеспечит учреждения культуры Нижегородской области новыми музыкальными инструментами

19 марта 2021 19:29  [98] Общество

Министерство промышленности и торговли РФ обеспечит учреждения культуры Нижегородской области новыми музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Выксе 19 марта глава Минпромторга России Денис Мантуров передал губернатору Нижегородской области Глебу Никитину сертификат на поставку музыкальных инструментов российского производства для учреждений культуры региона.

По данному сертификату нижегородским музыкальным школам, домам творчества и домам культуры будут переданы 49 пианино, 22 ксилофона, медные и деревянные духовые инструменты, а также барабаны. Все инструменты - российского производства. Нижегородской области они передаются в рамках реализации программы Минпромторга РФ по развитию производства музыкальных инструментов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что, бывая в районах области, он всегда посещает учреждения культуры, и "проблема обновления инструментов - одна из самых актуальных". "Много обращений по поводу изношенности фондов, особенно в небольших населенных пунктах. Работа ведётся за счёт собственных средств и национального проекта "Культура", но потребность очень большая", - отметил глава региона.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что Минпромторг реализует очень полезную программу, которая позволяет поддержать производителей, а также способствовать развитию культуры в регионах.

Глеб Никитин выразил надежду, что данная программу будет продолжена.

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Теги:
Визиты Глеб Никитин Правительство РФ
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