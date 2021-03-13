АО "ОМК" построит в Выксе экологичный электрометаллургический комплекс Экономика

АО "ОМК" (Объединенная металлургическая компания) построит в Выксе Нижегородской области экологичный электрометаллургический комплекс. Данный проект и этапы его реализация были представлены 19 марта главе Минпромторга РФ Денису Мантурову в ходе его рабочей поездки в нижегородский регион.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Денис Мантуров посетил Выксунский металлургический завод совместно с полномочным представителем Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Новое предприятие сможет обеспечивать Выксунский металлургический завод и другие предприятия высококачественными слябами и круглой колесной и трубной заготовкой. При реализации проекта планируется использование инновационных экологичных технологий, благодаря которым выбросы в атмосферу углекислого газа, по сравнению с традиционными методами производства стали, сократятся в три раза.

"Внедрение новых технологий является важным шагом в сокращении негативного влияния металлургического производства на окружающую среду. Мы за этим процессом следим, и могу сказать, что это будет одно из самых экологически чистых производств в сфере черной металлургии если не в мире, то в Европе. Общий объем инвестиций составит порядка 150 млрд рублей. По этой технологии Минпромторгом России в конце прошлого года принято решение о проведении открытого конкурсного отбора на заключение СПИК. К 2025 году проект должен был запущен, и это добавит порядка 5% ВВП области", - отметил Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что все конкурсные отборы по СПИК сейчас находятся в активной фазе. На заключение первых специальных инвестиционных контрактов по модели СПИК 2.0 Минпромторг РФ планирует выйти летом 2021 года.

Новое производство должно быть запущено в 2025 году. Будет создано более 700 новых рабочих мест в самом комплексе, и около 2000 рабочих задействуют во время строительства. Мощность нового производства составит 1,8 млн тонн жидкой стали в год.

"Это будет самый современный в мире завод с возможностью перехода на нулевой углеродный след в случае водородного обеспечения производства. Если это будет газовое обеспечение, то технологии предполагают на 70 % меньше выбросов по сравнению с традиционным производством. Наконец, в Нижегородской области появится металлургический завод полного цикла, которого у нас никогда не было. Для нас это, действительно, прорыв и по-настоящему огромный успех", - сказал Глеб Никитин.

СПРАВКА:

СПИК (специальный инвестиционный контракт) – это одна из мер поддержки инвестиционной и промышленной деятельности, предполагающая получение инвестором налоговых льгот и иных преференций. Заключить СПИК может инвестор, который планирует реализовать инвестиционный проект по внедрению современной технологии в целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе этой технологии, вложив собственные или привлеченные средства. В тексте контракта одной из мер государственной поддержки может быть указано предоставление льгот по налогу на прибыль и имущество организаций. В этом случае после заключения СПИК инвестор может претендовать на получение указанных налоговых льгот в том размере, который предполагается в соответствии с параметрами инвестиционного проекта и новым региональным законодательством.