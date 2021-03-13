"Труд работников ЖКХ заслуживает особого признания", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"В непростой эпидемиологической ситуации, в условиях рекордной по количеству осадков зимы труд работников ЖКХ заслуживает особого признания. Вы работаете при любой погоде и в любое время суток, обеспечивая деятельность коммунального хозяйства. В самые сжатые сроки работникам ЖКХ приходится принимать решения, от которых зависит нормальная жизнедеятельность десятков тысяч человек, работа предприятий и городского транспорта", - говорится в поздравлении.

"Сфера ЖКХ в регионе обязательно будет развиваться. Это касается обновления парка техники, реконструкции коммунальной инфраструктуры, строительства новых сетей. В городах и селах появляются новые благоустроенные пространства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Много интересных инициатив позволит реализовать нам проект "Вам решать". Успешная работа в данном направлении невозможна без вашего участия", - отмечается в поздравительной речи губернатора.

"В профессиональный праздник желаю вам здоровья, благополучия и оптимизма", - резюмировал Глеб Никитин.