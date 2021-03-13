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Общество

Первые бобры выбрались из хаток после зимовки в Нижегородской области

20 марта 2021 16:35  [140] Общество

Фото: (скриншот видео)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первые бобры выбрались из хаток после зимовки в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Специалистам по охране диких животных удалось снять на видео появление грызуна на поверхности.

"Как правило, средой обитания данного вида животных являются небольшие лесные реки, пруды или болота, которые не слишком глубоко промерзают в зимнее время и не пересыхают в летнее. Зимуют бобры в хатках, не показываясь на поверхности. Но при этом они не впадают в спячку, просто их образ жизни становится менее активным. Вход в их жилище расположен под водой и всегда остается открытым для выхода на поверхность за кормом или для ремонта своего жилища", - рассказали в министерстве.

Зимовка в этом году завершилась и животные встречают весну.

Специалисты по охране объектов животного мира также напомнили, что еще недавно этот зверь находился на грани исчезновения из-за своей ценного меха. В начале XIX века в результате неконтролируемой добычи во многих странах Европы, в том числе и в России, бобры были почти истреблены.

"К 40-м годам XIX века и в Нижегородской области бобр был полностью истреблен. На протяжении столетия бобры на территории региона не обитали. В конце 30-х годов XX века данный вид начали завозить на территорию области из Воронежского заповедника. Мероприятия по реакклиматизации увенчались успехом, через некоторое время на бобра была открыта охота", — рассказали в ведомстве.

Начиная с 90-х годов XX века спрос на пушнину, в том числе на бобровый мех, начал падать, и к настоящему времени упал почти до нуля. Сейчас бобры размножились и занимают большинство водоемов области.

В Нижегородской области, по данным на 2020 год, обитает 14,8 тысячи бобров.

(видео предоставлено министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области)
 

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Теги:
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