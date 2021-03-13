Как выбрать стиральную машину с сушкой по цене и качеству

Почти всегда существует проблема сушки изделий после стирки, т.к. часто для развешивания выстиранного белья не бывает места. Проблему поможет решить стиральный агрегат с функцией сушки.

Стиральные аппараты с сушкой появились на российском рынке очень давно, хотя не получили широкого распространения.

Многие до сих пор развешивают постиранное белье на веревках либо батареях отоплений, что отнимает много времени, а также является следствием высокой влажности в доме.

Чтобы избавиться от рутинного процесса сушки постиранных вещей, нужно рассмотреть функциональные приборы для стирки и сушки разнообразных видов ткани.

Статья поможет понять принцип работы стиральных аппаратов с функцией сушки и главных параметров выбора, которые позволят выбрать наилучшую модель для дома.

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Стиральный аппарат с функцией сушки

Важно знать! Стирально-сушильная машина – это многофункциональное устройство, отлично совмещающее важные особенности стирального и сушильного аппарата.

Электрическое устройство может постирать белье от загрязнений и осуществить его сушку за короткий промежуток времени, придавая при этом легкий эффект глажки, за счет чего уже не придется осуществлять глажку утюгом после снятия из машины изделий.

Внешний вид и габариты стирально-сушильных агрегатов не имеют отличий от обычных машин. Цена многофункциональных машин дороже вследствие оснащения конструкции дополнительными функциями, значительно облегчающих использование и обслуживание.

Стиральный аппарат с опцией сушки – отличное решение для тех, кто не хочет приобретать дорогую сушильную машину и занимать свободное место массивным агрегатом.

Принцип работы

Лучшие модели стирально-сушильных аппаратов отличаются от стандартных машин присутствием второго ТЭН-а, нужного для нагрева воздуха.

Будьте в курсе! ТЭН устанавливается за барабаном – в процессе работы машины он вращается и потряхивает загруженное белье, в равной мере осуществляя сушку ткани.

В фазе сушки встроенные датчики влажности следят за уровнем высыхания изделий. Сформировавшаяся влажность конденсируется и сливается в отдельную емкость.

В многофункциональных стиральных аппаратах с функцией соединения к дренажной системе камера для сбора влаги отсутствует. В таких машинах лишняя влага сливается в канализацию сразу через слив.

Функцию сушки можно настроить вручную или автоматически.

При ручной настройке время длительности фазы сушки устанавливается по желанию пользователя. После окончания фиксированного времени аппарат завершает работу.

Автоматические устройства имеют датчик-термометр – он отвечает за температуру воздуха и уровнем влажности. На основе фиксированных данных датчик-термометр измеряет уровень влажности. При достижении влажности изделий с заданной, фаза закончится.

Особенности

Новые машины для стирки и сушки изделий выделяются среди множества имеющихся на рынке устройств для стирки изделий многочисленной характеристикой и достоинствами.

Главные преимущества многофункциональных приборов по отзывам экспертов и опытных пользователей:

избавление от рутинности развешивания мокрых изделий;

уменьшение влажности в доме;

сбережение времени и физических усилий;

удобный корпус;

присутствие емкостного барабана;

аккуратное отношение с любыми видами тканей;

предотвращение смятия;

много рабочих режимов;

легкость обслуживания и использования;

понятное меню;

защита от протечек;

высококачественные материалы;

доступная стоимость;

гарантия на длительное использование.

Минусы стиральных машин с сушкой

Недостатки подобных агрегатов:

Не удается высушить загрузку вещей за одно включение. После завершения стирки пользователь должен будет переложить часть изделий в таз и заново включить программу сушки;

Большое энергопотребление при низком классе энергоэффективности.

В отличие от монофункциональных устройств, много комбинированных аппаратов принадлежат классу «В», т.е. экономия энергоресурсов поддерживаться не будет.

Важные параметры выбора

При выборе комбинированного аппарата специалисты советуют рассмотреть технические параметры выбираемых моделей.

Учитывая важные параметры, купить хорошую машину с экономией финансовых средств, удастся даже неопытному пользователю.

Рассмотрим основные характеристики, чтобы разобраться в выборе многофункциональной машины.

Расход электроэнергии

Важно! Экономичную машину лучше выбрать класса "А" с любым числом плюсов на упаковке, что говорит о наименьшем энергопотреблении.

Выбрать экономичный стиральный агрегат с сушкой – нелегкое дело.

Однако в ряду машин популярных брендов, можно выбрать устройства, использование которых поможет обойти дополнительных затрат.

Класс стирки и отжима

Для многофункциональных агрегатов выделяются классы стирки и отжима – от "А" (экономного) до "G" (расточительного).

Разработчики стараются сделать товары более качественными, поэтому в продаже бытовой техники имеется много машин маркировки "А", "В" или "С".

Реже имеются модели маркировки "D".

Технология сушки

В новейших стиральных аппаратах сушка бывает несколько типов:

Конденсационная.

Поглотивший влажность нагретый воздух проходит через конденсатор, применяющий для сушки холодную воду. Отдав тепло и влагу, воздух снова проникает через воздуховод и ТЭН в бак с бельем. При таком типе сушки совершается большое потребление воды;

Поглотивший влажность нагретый воздух проходит через конденсатор, применяющий для сушки холодную воду. Отдав тепло и влагу, воздух снова проникает через воздуховод и ТЭН в бак с бельем. При таком типе сушки совершается большое потребление воды; Конденсационная без воды.

Теплые воздушные массы проходят через ТЭН, оттягивают влагу от изделий и проникают в отдельную емкость, где остывают до комнатной температуры.

Далее сухой воздух снова проникает через ТЭН и возвращается в бак.

Накопившаяся вода сливается в канализацию. Такой тип сушки имеет экономный расход воды.

Теплые воздушные массы проходят через ТЭН, оттягивают влагу от изделий и проникают в отдельную емкость, где остывают до комнатной температуры. Далее сухой воздух снова проникает через ТЭН и возвращается в бак. Накопившаяся вода сливается в канализацию. Такой тип сушки имеет экономный расход воды. По уровню остаточной влажности.

Прибор имеет особый датчик и умную функцию, способную измерить влажность изделий по температуре и влажности воздуха. Программа сушки остановится, когда будет достигнут заданный уровень влажности.

Прибор имеет особый датчик и умную функцию, способную измерить влажность изделий по температуре и влажности воздуха. Программа сушки остановится, когда будет достигнут заданный уровень влажности. По таймеру.

Машина имеет возможность самостоятельного выбора и установки режима сушки, а также определения ткани, которой нужна просушка.

Наибольшее время сушки в основном достигает не больше 3-х часов.

Режимы стирки и сушки

Справка! Машины с высокой ценой и из ряда средней цены имеют набор с большим числом рабочих режимов.

Данные режимы позволяют осуществлять стирку и сушку вещей из разных материалов, сохраняя их окраску и форму.

Устройства с бюджетной ценой имеют маленький ряд программ, что существенно не оказывает воздействия на эффективность стирки, однако уменьшает возможности машины.

Размеры машины

Габариты машины (ширина, высота, глубина) – важный параметр, который необходимо учесть при выборе машины.

Подобные агрегаты не занимают много места, т.к. их ширина колеблется от 55 - 60 см, высота – от 80 - 85 см, глубина – от 45 - 65 см.

Но все равно нужно заранее сориентироваться с местом расположения и быть уверенным в том, что выбранная машина подойдет.

Вместимость и масса загрузки

В режиме сушки многофункциональные агрегаты могут высушить не более половины от общей емкости машины.

Важно! При частом осуществлении большой стирки желательно купить вместительную машину с возможностью загрузки более 9 кг.

Для маленьких семей лучшим решением станет машина, с возможностью загрузки 6-7 кг.

Встраиваемая или отдельностоящая

Желая приобрести встраиваемую технику, необходимо рассмотреть ее параметры, т.к. машина должна отлично располагаться в выбранном для установления месте.

Отдельностоящие машины часто не нуждаются в четком расчете, т.к. установить их легче.

Вертикальная или фронтальная загрузка

В зависимости от размещения загрузочного люка данные машины бывают вертикальной и фронтальной загрузки.

У машин с фронтальной загрузкой люк располагается в средней части передней стенки и приоткрывается до 180 градусов. При включении стирки срабатывается блокировка дверцы при помощи электронного замка.

В машинах с вертикальной загрузкой люк размещается сверху. Под ним установлен горизонтальный бак с дверью, оснащенной обычным механическим замком.

Справка! При стирке можно добавлять забытые изделия, только следить за функционированием машины не получится вследствие непрозрачности панелей.

Нужные дополнительные функции

Многофункциональные машины оснащены некоторыми полезными дополнительными функциями и специальными режимами, позволяющими легко и просто осуществить качественный уход за вещами.

Полезными являются такие опции, как:

система контроля пенообразования, представляющая собой слив воды и отвод создавшейся пены после окончания цикла;

отложенный старт, помогающий осуществлять стирку в нужное для пользователя время суток;

защитная блокировка дверцы – опция, отвечающая за надежность использования, которая является важной для семей с маленькими детьми;

быстрая стирка, позволяющая отстирать и высушить изделия без сминания всего за 1час;

ночной режим, обеспечивающий тихую стирку и сушку изделий.

Важно знать! Полезными являются особые программы для деликатной стирки, верхней одежды, спортивной обуви, шерстяных, шелковых изделий.

Лидеры производителей

Лидерами производителей стирально-сушильных машин являются:

Hotpoint-Ariston – один из крупных мировых производителей качественных товаров бытовой техники, заслуживший высокую оценку потребителей. Известные модели:

FDD 9640 B;

RDPD 96407;

AQD 1070D 49;

AQD 1071D 69.

Bosch – бренд из Германии, являющийся одним из крупнейших мировых брендов товаров бытовой техники.

Лучшие из многофункциональных машин этого производителя:

WDU 28590;

WVG 30461;

WVH 28442;

WVG30460PL.

LG – южнокорейская компания, производящая лучшую многофункциональную бытовую технику.

Мастера советуют приобрести:

FH-2G6NDG2;

F-1496AD3;

F-1296CD3;

F2J6NM0W.

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