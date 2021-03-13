Как выбрать стиральную машину с сушкой по цене и качеству

Почти всегда существует проблема сушки изделий после стирки, т.к. часто для развешивания выстиранного белья не бывает места. Проблему поможет решить стиральный агрегат с функцией сушки.
Стиральные аппараты с сушкой появились на российском рынке очень давно, хотя не получили широкого распространения.
Многие до сих пор развешивают постиранное белье на веревках либо батареях отоплений, что отнимает много времени, а также является следствием высокой влажности в доме.
Чтобы избавиться от рутинного процесса сушки постиранных вещей, нужно рассмотреть функциональные приборы для стирки и сушки разнообразных видов ткани.
Статья поможет понять принцип работы стиральных аппаратов с функцией сушки и главных параметров выбора, которые позволят выбрать наилучшую модель для дома.
Также рекомендуем вам посетить данный ТОП стиральных машин с сушкой.
Важно знать! Стирально-сушильная машина – это многофункциональное устройство, отлично совмещающее важные особенности стирального и сушильного аппарата.
Электрическое устройство может постирать белье от загрязнений и осуществить его сушку за короткий промежуток времени, придавая при этом легкий эффект глажки, за счет чего уже не придется осуществлять глажку утюгом после снятия из машины изделий.
Внешний вид и габариты стирально-сушильных агрегатов не имеют отличий от обычных машин. Цена многофункциональных машин дороже вследствие оснащения конструкции дополнительными функциями, значительно облегчающих использование и обслуживание.
Стиральный аппарат с опцией сушки – отличное решение для тех, кто не хочет приобретать дорогую сушильную машину и занимать свободное место массивным агрегатом.
Лучшие модели стирально-сушильных аппаратов отличаются от стандартных машин присутствием второго ТЭН-а, нужного для нагрева воздуха.
Будьте в курсе! ТЭН устанавливается за барабаном – в процессе работы машины он вращается и потряхивает загруженное белье, в равной мере осуществляя сушку ткани.
В фазе сушки встроенные датчики влажности следят за уровнем высыхания изделий. Сформировавшаяся влажность конденсируется и сливается в отдельную емкость.
В многофункциональных стиральных аппаратах с функцией соединения к дренажной системе камера для сбора влаги отсутствует. В таких машинах лишняя влага сливается в канализацию сразу через слив.
Функцию сушки можно настроить вручную или автоматически.
При ручной настройке время длительности фазы сушки устанавливается по желанию пользователя. После окончания фиксированного времени аппарат завершает работу.
Автоматические устройства имеют датчик-термометр – он отвечает за температуру воздуха и уровнем влажности. На основе фиксированных данных датчик-термометр измеряет уровень влажности. При достижении влажности изделий с заданной, фаза закончится.
Новые машины для стирки и сушки изделий выделяются среди множества имеющихся на рынке устройств для стирки изделий многочисленной характеристикой и достоинствами.
Главные преимущества многофункциональных приборов по отзывам экспертов и опытных пользователей:
Недостатки подобных агрегатов:
При выборе комбинированного аппарата специалисты советуют рассмотреть технические параметры выбираемых моделей.
Учитывая важные параметры, купить хорошую машину с экономией финансовых средств, удастся даже неопытному пользователю.
Рассмотрим основные характеристики, чтобы разобраться в выборе многофункциональной машины.
Важно! Экономичную машину лучше выбрать класса "А" с любым числом плюсов на упаковке, что говорит о наименьшем энергопотреблении.
Выбрать экономичный стиральный агрегат с сушкой – нелегкое дело.
Однако в ряду машин популярных брендов, можно выбрать устройства, использование которых поможет обойти дополнительных затрат.
Для многофункциональных агрегатов выделяются классы стирки и отжима – от "А" (экономного) до "G" (расточительного).
Разработчики стараются сделать товары более качественными, поэтому в продаже бытовой техники имеется много машин маркировки "А", "В" или "С".
Реже имеются модели маркировки "D".
В новейших стиральных аппаратах сушка бывает несколько типов:
Справка! Машины с высокой ценой и из ряда средней цены имеют набор с большим числом рабочих режимов.
Данные режимы позволяют осуществлять стирку и сушку вещей из разных материалов, сохраняя их окраску и форму.
Устройства с бюджетной ценой имеют маленький ряд программ, что существенно не оказывает воздействия на эффективность стирки, однако уменьшает возможности машины.
Габариты машины (ширина, высота, глубина) – важный параметр, который необходимо учесть при выборе машины.
Подобные агрегаты не занимают много места, т.к. их ширина колеблется от 55 - 60 см, высота – от 80 - 85 см, глубина – от 45 - 65 см.
Но все равно нужно заранее сориентироваться с местом расположения и быть уверенным в том, что выбранная машина подойдет.
В режиме сушки многофункциональные агрегаты могут высушить не более половины от общей емкости машины.
Важно! При частом осуществлении большой стирки желательно купить вместительную машину с возможностью загрузки более 9 кг.
Для маленьких семей лучшим решением станет машина, с возможностью загрузки 6-7 кг.
Желая приобрести встраиваемую технику, необходимо рассмотреть ее параметры, т.к. машина должна отлично располагаться в выбранном для установления месте.
Отдельностоящие машины часто не нуждаются в четком расчете, т.к. установить их легче.
В зависимости от размещения загрузочного люка данные машины бывают вертикальной и фронтальной загрузки.
У машин с фронтальной загрузкой люк располагается в средней части передней стенки и приоткрывается до 180 градусов. При включении стирки срабатывается блокировка дверцы при помощи электронного замка.
В машинах с вертикальной загрузкой люк размещается сверху. Под ним установлен горизонтальный бак с дверью, оснащенной обычным механическим замком.
Справка! При стирке можно добавлять забытые изделия, только следить за функционированием машины не получится вследствие непрозрачности панелей.
Многофункциональные машины оснащены некоторыми полезными дополнительными функциями и специальными режимами, позволяющими легко и просто осуществить качественный уход за вещами.
Полезными являются такие опции, как:
Важно знать! Полезными являются особые программы для деликатной стирки, верхней одежды, спортивной обуви, шерстяных, шелковых изделий.
Лидерами производителей стирально-сушильных машин являются:
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+