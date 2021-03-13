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Общество

Более 30 комплексов фотовидеофиксации планируется установить на нижегородских трассах в 2021 году

21 марта 2021 15:49  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 30 комплексов фотовидеофиксации планируется установить на нижегородских трассах в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, объекты будут установлены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По словам начальника управления по обеспечению работы систем безопасности дорожного движения ГКУ НО "ЦБДД" Михаила Баичкина, исходя из анализа дорожной обстановки, дополнительно может контролироваться выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, правила проезда перекрестков с регулируемым движением, движение по полосе общественного транспорта.

В этом году 38 комплексов фотовидеофиксации будет установлено на опасных участках. Места установки определены на основании информации регионального ГИБДД об очагах аварийности: это участки, где чаще всего происходят ДТП из-за превышения скоростного режима.

Кроме того, 22 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД будут введены в эксплуатацию на дорогах федерального значения в Нижегородской области.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

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Теги:
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