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Культура и отдых

Нижегородские КВНщики успешно выступили на фестивале "КиВиН-2021" в Сочи

22 марта 2021 08:50  [123] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородские КВНщики успешно выступили на фестивале "КиВиН-2021" в Сочи. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, накануне в Сочи прошел ежегодный фестиваль международного Союза КВН "КиВиН-2021".

На фестивале собралось более 500 команд со всей России и стран ближнего зарубежья, которые показывали свои выступления опытным редакторам, и ждали попадания во "второй тур", где можно показать свои шутки президенту международного Союза КВН Александру Маслякову. 

В этом году Нижегородскую область на фестивале представили всего 6 команд КВН, которые показали отличные результаты. Первыми на фестивале выступили "Росы" из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которые уже приглашены в Высшую лигу КВН и являются действующими чемпионами Премьер лиги. 

В фестивальной "разминке" участвовало 25 команд КВН из Высшей и Премьер лиги КВН. Нижегородские "Росы" снова подтвердили свой чемпионский статус и получили главный приз в размере 60 тысяч рублей.

Ярким событием на "КиВиН-2021" для всего нижегородского КВН стал прорыв команды "Город двух N" из ННГУ им. Н. И. Лобачевского, которая в прошлом сезоне играла в международной лиге КВН. Команда выиграла от генпартнера фестиваля компании "Росатом" 100 тысяч рублей на посещение телевизионной съемки программы 1/8 Высшей лиги. 

Полный список команд, участников Высшей лиги сезона 2021:

  1. Новосибирск, Сборная НГУ-МИСИС, "Я обиделась"
  2. Москва, "ЮРА, сборная Университета Синергия"
  3. Симферополь, "Полуостров"
  4. РФ, "G-драйв"
  5. Могилёв "Доктор Хаусс"
  6. "Армянская сборная" Москва
  7. Минск, "Дети Тьюринга", БГУ
  8. Ставрополь, "Михаил Дудиков", СКФУ
  9. Россия, "Неудержимый Джо"
  10. Сборная молодых учёных Росатома, Москва
  11. Светлый, Калининградская область, "Уже не дети"
  12. Ростов-на-Дону, "Семейные штучки", ДГТУ
  13. Владивосток, "Красный лис"
  14. Нягань, "СЕВЕРЯНЕ"
  15. Нижний Новгород, "Росы", ННГУ им. Лобачевского
  16. "Сборная бывших", Тула
  17. Женская сборная РУДН
  18. Клин, "Девчонки"
  19. Хабаровский край, "Пал Палыч"
  20. Пермский край, Сборная Пермского края
  21. Ростов-на-Дону, "Флэш-Рояль"
  22. "Улица Плеханова", РЭУ им. Плеханова г. Москва
  23. Королёв, "Имени меня"
  24. Челябинск, "Город N"
  25. ЯНАО, "ИП Бондарев"

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Теги:
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