Нижегородские КВНщики успешно выступили на фестивале "КиВиН-2021" в Сочи Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Нижегородские КВНщики успешно выступили на фестивале "КиВиН-2021" в Сочи. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, накануне в Сочи прошел ежегодный фестиваль международного Союза КВН "КиВиН-2021".

На фестивале собралось более 500 команд со всей России и стран ближнего зарубежья, которые показывали свои выступления опытным редакторам, и ждали попадания во "второй тур", где можно показать свои шутки президенту международного Союза КВН Александру Маслякову.

В этом году Нижегородскую область на фестивале представили всего 6 команд КВН, которые показали отличные результаты. Первыми на фестивале выступили "Росы" из ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которые уже приглашены в Высшую лигу КВН и являются действующими чемпионами Премьер лиги.

В фестивальной "разминке" участвовало 25 команд КВН из Высшей и Премьер лиги КВН. Нижегородские "Росы" снова подтвердили свой чемпионский статус и получили главный приз в размере 60 тысяч рублей.

Ярким событием на "КиВиН-2021" для всего нижегородского КВН стал прорыв команды "Город двух N" из ННГУ им. Н. И. Лобачевского, которая в прошлом сезоне играла в международной лиге КВН. Команда выиграла от генпартнера фестиваля компании "Росатом" 100 тысяч рублей на посещение телевизионной съемки программы 1/8 Высшей лиги.

Полный список команд, участников Высшей лиги сезона 2021: