"Все возможные ресурсы используют в Городецком районе для приведения в порядок территории", - Артем Кавинов Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Все возможные ресурсы используют в Городецком районе для приведения в порядок территории", - заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Артем Кавинов по итогам объезда городов Городец и Заволжье. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, депутат Госдумы посетил города Городец и Заволжье, где провел несколько встреч.

"Конечно, важным событием был отчет главы Городецкого района по итогам прошедшего года. Это повод не только обсудить результаты, но и поговорить о планах на будущее. В целом район имеет хорошие показатели. Динамично работает команда администрации. Здесь активно реализуются федеральные проекты. Отремонтировано 36,5 км дорог, прошел капитальный ремонт кровли школ № 8 и 17 города Заволжья, Зиняковского, Зарубинского и Аксентисского детских садов, готовится к открытию Центр художественной гимнастики. Есть еще ряд хороших новостей: в Городце закончены работы по проектированию школы на 825 мест в микрорайоне "Невский" и детского сада в микрорайоне "Галанино". Начало строительства обоих объектов запланировано на 2022 год", - рассказал Артем Кавинов.

Он также отметил, что участниками национальных и партийных проектов "Единой России" в 2021 станут порядка 53 объектов.

"В партпроекте "Городская среда" - 39 общественных пространств, дворов. И это не только в Городце, но и территории в деревнях Дроздово, Зарубино, Серково, Смольки, поселках Аксентис, Турбазы, Буревестник", - сказал депутат Госдумы.

Он обратил внимание, что сейчас районы формируют планы в рамках губернаторского проекта "Вам решать!".

"К нам обратились жители трех улиц в Заволжье: Луговая, Учительская и Морозова с просьбой поддержать их инициативу, которую они направили для участия в программе. Вместе с представителями администрации выехали на место, чтобы пообщаться с людьми. Мы много говорим о больших проектах, а вот на дороги у дома, где в бездорожье сложно не только проехать, а просто пройти, обращается внимание уже во вторую и даже третью очередь. Это неправильно. Губернаторский проект в какой-то части исправляет эту ситуацию и позволяет инициативным жителям вместе решить наболевшие вопросы. Сейчас идет голосование, а в дальнейшем предстоит согласование заявок экспертной комиссией. Если решение будет принято, обязательно постараемся поддержать жителей, помочь реализовать задуманное", - сказал Артем Кавинов.

Также в Заволжье он провел рабочую встречу по разработке проекта для участия во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов.

"Работа идет. Здесь главное движение, основательность подготовки. Нужно стараться использовать все возможности больших и малых программ для развития территории", - сказал в заключение парламентарий.