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Общество

Сезон охоты в Нижегородской области откроется с 1 апреля

22 марта 2021 12:03  [162] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сезон охоты в Нижегородской области откроется с 1 апреля. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, с 22 марта в регионе начинается выдача разрешений на охоту на пернатую дичь. Уже организовано 40 пунктов для предоставления разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Заявление и документы на получение разрешения возможно подать лично или по почте.

Информация о пунктах выдачи разрешений и режиме их работы размещена на сайте комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в разделе "Информация для охотников".

Охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток осуществляется непрерывно с 1 апреля по 10 мая на всей территории охотничьих угодий Нижегородской области.

Весенняя охота на глухаря, тетерева и вальдшнепа осуществляется в следующие сроки: южная зона — со второй субботы апреля в течение 10 календарных дней, северная зона — с третьей субботы апреля в течение 10 календарных дней.

Напомним, что нижегородцам разрешили охотиться с луком и арбалетом.

Кроме того, новые правила охоты начали действовать в Нижегородской области с 1 января этого года.

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Теги:
Животные Охота
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