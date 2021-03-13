Детский сад построят в поселке Виля под Выксой в рамках нацпроекта Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Детский сад построят в поселке Виля под Выксой в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На создание детсада в Виле будет выделено около 150 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Строительства дошкольного учреждения жители поселка ждут давно: сейчас детсад располагается в здании, которое было построено в 1914 году. А для детей самого младшего возраста групп в детсаду нет вовсе", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что новый детсад на 120 смогут посещать не только юные жители Вили, но и малыши из ближайших населенных пунктов: в общей сложности в поселках проживает более 4 000 человек.

По информации главы Выксы Владимира Кочеткова, строительство детского сада в поселке Виля планируется завершить до конца 2021 года, что позволит решить проблему обеспеченности местами детей в возрасте с двух месяцев до трех лет.

"Это не первый объект, который появится в рамках национального проекта "Демография" на территории нашего городского округа. В 2020-м были введены в эксплуатацию новые здания яслей дошкольного учреждения №27 "Сказка" и детсад №36 "Аленький цветочек". В каждом из них создано по 75 мест", - рассказал Владимир Кочетков.

Нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Помощь семьям при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Здоровье нации" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения России, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.