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Экскурсии в лучшие археологические музеи античных городов на территории Турции

22 марта 2021 13:32  [70]

Современная территория Турции в древности являлась одним из центров древнегреческой античной цивилизации. Здесь процветали десятки греческих городов и колоний, которые оставили значительный след в мировой истории. Самые известные среди них, это Смирна, Троя, Пергам, Фокея, Аспендос, Эфес и Иераполис.

Большинство античных городов в Турции находились на побережье Эгейского и Средиземного моря. Здесь же сейчас расположены и самые известные курорты пляжного отдыха в Турции. Поэтому, отдых на море в этих местах можно с успехом совместить с индивидуальными и организованными экскурсиями от туроператоров и местных турфирм. Экскурсии в Турции проводят различные фирмы, мы можем порекомендовать Radugatour.

экскурсии в Турции

Какие античные города в Турции лучше всего посмотреть? Безусловно, самым знаменитым древнегреческим городом в Турции является Троя, но она сильно разрушена и здесь практически нечего смотреть. Чтобы увидеть развалины античных городов во всей своей красе, лучше поехать в Пергам или Эфес.

Древний Пергам основали греки еще в 12 веке до нашей эры недалеко от побережья Эгейского моря, на восточном побережье современной Турции. Сейчас здесь находится город Бергама, это в 100 км. на север от Измира. Пергам был столицей некогда могущественного Пергамского царства. Сегодня он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хорошо сохранившийся акрополь города находится на скале высотой в 300 метров, отсюда открывается красивейший вид на окрестности. Тут же можно увидеть и самый крутой амфитеатр в мире, а также алтарь, посвященный богу Зевсу.

Хорошо сохранился и древний Эфес, в этом городе некогда находился храм Артемиды - одно из семи чудес света (к сожалению, он не сохранился). Эфес был основан около 4 тыс. лет назад недалеко от устья реки Каистр возле побережья Эгейского моря. Он тоже внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная его достопримечательность - это фасад библиотеки Цельсиуса, символа города. Недалеко от Эфеса находится популярный турецкий курорт Кушадасы.

На южном побережье Турции в районе Анталии лучше всего посетить античный город Аспендос. Он расположен всего в 40 км. от Антальи. Его основали выходцы из Аргоса в 13-12 веке, как раз после окончания Троянской войны. Сегодня здесь можно увидеть наиболее хорошо сохранившийся античный театр Турции вместимостью около 17 тыс. человек, с фасадом в 5 ярусов (этажей). Построил театр известный архитектор своего времени греческий мастер Зенон.

Кроме указанных античных городов у туристов популярен также Иераполис (он расположен возле Памуккале - природного чуда, куда приезжают толпы людей). Можно посетить и Афродисиас - крупнейшее римское поселение в Малой Азии. Или какой-либо другой город. Античных развалин в Турции очень много!

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