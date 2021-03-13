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Камерные отели для путешественников

22 марта 2021 13:52  [78]

Планируя поездку в столицу, многие туристы и бизнесмены сталкиваются с выбором: снять апартаменты в Москве или остановиться в гостинице? Первый вариант привлекает возможностью самостоятельно планировать время, не зависеть от расписания заведения, уединенностью. Второй вариант удобен максимальным комфортом, обслуживанием, возможностью получить дополнительные услуги.

Чтобы не выбирать между гостиницей и апартаментами, можно остановиться в апарт-отеле или бутик-отеле. В чем особенность таких заведений?

Номера

Если вы планируете остановиться в апарт- или в бутик-отеле, забудьте о стандартных гостиничных номерах с безликим интерьером. В таких заведениях каждая комната для гостей неповторима, оформлена в определенном стиле.

Как правило, апарт- или бутик-отели выдержаны в едином стилевом направлении, которое учитывается при оформлении номера. Над интерьером каждой комнаты работают дизайнеры, создавая неповторимую атмосферу.

Особенность апарт-отелей – не только в необычной обстановке номера. В таких гостиницах предусмотрены кухни или кухонные уголки в номерах. Гости могут самостоятельно приготовить любимое блюдо, сварить кофе.

Камерность

Бутик- или апарт-отели – это не крупные гостиничные комплексы с огромным количеством гостей. Такие заведения, как правило, небольшие. Это создает особую камерную атмосферу, позволяет гостям уединиться.

Уровень обслуживания в апарт- и бутик-отелях очень высокий, поскольку персонал практикует индивидуальный подход к клиентам. Как правило, в таких заведениях возможен поздний выезд или ранний заезд при соблюдении некоторых условий – например, бронировании номера на 3-4 дня.

Дополнительные услуги

Апарт- и бутик-отели заботятся о комфорте каждого гостя, поэтому в них предусмотрен обширный перечень дополнительных услуг.

  • Поработать над новым проектом или провести онлайн-встречу можно в коворкинге.
  • Расслабиться и насладиться музыкой местных групп гости могут в лаунж-зонах.
  • В некоторых заведениях организованы бары, небольшие рестораны для гостей, караоке и другие развлечения.
  • Снять напряжение после тяжелого дня, насладиться максимальным релаксом можно в SPA-зонах, а дать нагрузку мышцам – в спортзалах, которые иногда предусмотрены в подобных отелях.

Также гости могут заказать завтрак в номер, снять комнату для проведения фотосессии – перечень услуг в отелях таких типов различается, однако все они обеспечивают максимальный комфорт гостям.

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