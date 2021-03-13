Уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника из нижегородского Минимущества Политика

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Экс-главу управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эльдара Кутуева подозревают в совершении уголовного преступления по статье "Превышение должностных полномочий" (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что чиновник также являлся владельцем одной из фирм, которая была зарегистрирована на подставное лицо. В ноябре 2020 года эта компания выиграла государственный контракт на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Таким образом, представитель министерства получил в аренду пять земельных участков, расположенных на территории Нижнего Новгорода. Помимо этого, чиновник своими действиями нанес ущерб интересам общества и государства, а также причинил ущерб одной из коммерческих фирм на 150 тысяч рублей.

По версии следствия, победу в конкурсе компании обеспечила информация, которой обладал Эльдар Кутуев будучи представителем Минимущества.

В настоящее время следователи собирают необходимую для уголовного дела информацию, в том числе совместно с представителями УФСБ проводят обыски и изымают документацию.