Более 1,5 тысяч нижегородских педагогов приняло участие в конкурсе "Навигаторы детства"

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Более 1,5 тысяч нижегородских педагогов приняло участие во всероссийском конкурсе "Навигаторы детства". Об этом сообщают организаторы - министерство просвещения РФ совместно с Российским движением школьников (РДШ).
Согласно информации, целью конкурса стал отбор кандидатов на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где в школах и учреждениях допобразования будет введена такая должность.
В течение трех месяцев педагоги-организаторы, учителя-предметники, специалисты организаций дополнительного образования, имеющие опыт работы в образовательных организациях, участвующие в проектах РДШ, размещали видеоэссе и портфолио профессиональных достижений, проходили тестирование для определения уровня компетенций, а также участвовали в онлайн-собеседованиях с экспертами в сфере детского движения Нижегородской области.
В ходе конкурсного отбора были определены и муниципальные координаторы. Это специалисты системы дополнительного образования, которые будут выполнять координирующую функцию в муниципальном районе, городском или муниципальном округе.
Напомним, в Нижегородской области планируется обеспечить 42 ставки муниципальных координаторов, 421 ставку советников по воспитанию и работе с детскими объединениями
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