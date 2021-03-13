Более 1,5 тысяч нижегородских педагогов приняло участие в конкурсе "Навигаторы детства" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,5 тысяч нижегородских педагогов приняло участие во всероссийском конкурсе "Навигаторы детства". Об этом сообщают организаторы - министерство просвещения РФ совместно с Российским движением школьников (РДШ).

Согласно информации, целью конкурса стал отбор кандидатов на новые должности советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где в школах и учреждениях допобразования будет введена такая должность.

В течение трех месяцев педагоги-организаторы, учителя-предметники, специалисты организаций дополнительного образования, имеющие опыт работы в образовательных организациях, участвующие в проектах РДШ, размещали видеоэссе и портфолио профессиональных достижений, проходили тестирование для определения уровня компетенций, а также участвовали в онлайн-собеседованиях с экспертами в сфере детского движения Нижегородской области.

В ходе конкурсного отбора были определены и муниципальные координаторы. Это специалисты системы дополнительного образования, которые будут выполнять координирующую функцию в муниципальном районе, городском или муниципальном округе.

Напомним, в Нижегородской области планируется обеспечить 42 ставки муниципальных координаторов, 421 ставку советников по воспитанию и работе с детскими объединениями