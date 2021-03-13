На что обратить внимание при выборе сережек с бриллиантами?

Издавна особую ценность носят в себе бриллианты. Их роскошный блеск манит красавиц разного возраста. Каждая девушка мечтает иметь сережки с бриллиантами в своей шкатулочке. Купить в подарок такое изделие — значит сделать лучший выбор, который будет радовать длительное время.
Многие люди считают, что цены на серьги с бриллиантами настолько высокие, что далеко не каждый сможет их приобрести. Эксперты ukrzoloto.ua провели исследования и получили интересные результаты: если сравнить стоимость таких изделий еще столетие назад и сегодня, то цена на украшения с драгоценными камнями стала намного доступнее. Раньше похвастаться наличием блестящих сережек могли только очень богатые люди, а сегодня каждая третья женщина рассматривает ассортимент и желает выбрать такое ювелирное изделие. Так на что же стоит обратить внимание, чтобы наслаждаться украшением всю жизнь?
Всем известно, что практичность и красота — превыше всего. Чтобы подобрать лучшую модель для себя или в подарок, необходимо обратить внимание на несколько важных факторов:
Оправой для сережек, инкрустированных бриллиантами, служит золото и серебро. Помимо этого многие модели имеют дуэт других полудрагоценных и самоцветных камней вместе с бриллиантами. Специалисты советуют выбирать цвет других камней под оттенок глаз девушки. В таком случае получится сделать взгляд выразительнее.
Люди, которые просматривают фото изделий с драгоценными камнями, заметили, что цены на некоторые изделия существенно отличаются. Специалисты Ukrzoloto объясняют, что на стоимость влияет чистота камня, его цвет, количество каратов, вид огранки. Чем чище камень и сложнее огранка, тем выше будет стоимость всего изделия. Также на цену влияет выбор материала основы и его вес. Золото, как правило, обходится несколько дороже, серебро — дешевле. Однако при ношении оба металла достаточно практичные. А чтобы сохранить блеск бриллианта, необходимо хранить изделия отдельно от других и проводить периодическую чистку.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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