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Политика

"Партия Возрождения России" заявила о намерении участвовать в выборах в ЗС НО в 2021 году

22 марта 2021 18:28  [48] Политика

Партия "Партия Возрождения России" заявила о намерении участвовать в выборах в Законодательное собрание Нижегородской области, которые пройдут 19 сентября 2021 года. Об этом сообщил председатель президиума Центрального совета партии Игорь Ашурбейли на пресс-конференции 19 марта.

Он отметил, что данная партия является одной из старейших в России. Она была создана по инициативе экс-председателя Государственной Думы РФ Геннадия Селезнева в 2002 году. Основная задача партии обозначена как создание социального демократического государства.

"Мы идем на выборы с позитивной повесткой. Нам не интересны дрязги ни левых, ни правых. Мы ориентируемся только на видение будущего Нижегородской области", - сказал Игорь Ашурбейли.
В настоящее время у партии "Партия Возрождения России" 57 региональных отделений. Нижегородское отделение состоит из 14 человек.

Игорь Ашурбейли рассказал, что на этих выборах партия решила пойти на эксперимент. Списки кандидатов будут сформированы на местах, исходя из мнения жителей муниципалитетов. Всего в списки будут включены 50 кандидатов. Из них пять человек - члены партии, которые в прошлом году выиграли муниципальные выборы в районах Нижегородской области. Остальные 45 мест вакантны. Формирование списков начнется 22 марта.

Перед началом предвыборной кампании члены партии уже встретились с представителями власти, среди которых губернатор Нижегородской области, министр промышленности региона, председатели Законодательного собрания региона и городской Думы, и.п. главы Нижнего Новгорода. Также они пообщались с представителями церкви, руководителями общественных организаций и жителями села Хирино Шатковского района, в котором проживали предки Игоря Ашурбейли. Отметим, что с 2011 года партия активно занимается развитием села.

Для того чтобы партию зарегистрировали на выборах, она должна собрать порядка 15 тысяч подписей. Вхождение кандидата партии в состав регионального парламента обеспечивают 70 тысяч голосов.

Уже известно, что у партии будет три основных штаба в Нижнем Новгороде, Арзамасе и пансионате "Морозовский" в Арзамасском районе, которые будут заниматься сбором подписей. Также планируется открытие штабов еще в 12 районах.

Кроме этого, партия надеется на формировании так называемого "института сторонников". Стать его частью можно будет, зарегистрировавшись на сайте партии. Их подписи также будут учитываться. Сторонникам партии предлагается заплатить 100 рублей, которые по окончании кампании будут направлены на реализацию программ по улучшению жизни в тех районах, откуда эти средства поступили.

"Когда человек платит деньги, он чувствует другую вовлеченность и степень ответственности", - пояснил Игорь Ашурбейли.

В дальнейшем партия надеется, что ее председатель, как когда-то основатель, будет занимать пост председателя Госдумы России. На сегодняшний день пост председателя партии вакантен.

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Теги:
Выборы Законодательное собрание
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