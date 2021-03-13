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Скворечники появятся в сквере на улице Мончегорской

22 марта 2021 19:02  [81] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Родители вместе с детьми изготовили скворечники для нового сквера, который появился на улице Мончегорской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

После того, как краска высохнет, скворечники разместят на деревьях в сквере.

Сквер на ул. Мончегорской у дома №33 открылся после благоустройства в 2020 году. По результатам рейтингового голосования это общественное пространство вошло в программу "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Стоимость муниципального контракта составила 13,2 млн рублей.

По пожеланиям местных жителей на месте пустыря построили современный игровой комплекс для детей младшего возраста, спортивную площадку для подростков, организовали зону тихого отдыха для взрослых, а также площадку для проведения мероприятий.

Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" с 2017 года в Автозаводском районе благоустроено девять общественных пространств. За это время на них проведено более 250 мероприятий для воспитанников детских садов, образовательных, культурных организаций и учреждений спорта, активистов территориальных общественных самоуправлений. В этих мероприятиях приняло участие более 20 тысяч человек.

Чтобы благоустроить по нацпроекту "Жилье и городская среда" сквер рядом с домом, набережную или любое другое общественное пространство, с 26 апреля жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать в 2022 году. Это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. Поэтому нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет и через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Кроме того, уже весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект
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