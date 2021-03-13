Борется со старением и уменьшает количество мусора на планете: почему стоит попробовать косметику Kiehl's

Бренд Kiehl's основан в 1851 году в Нью-Йорке

Аптека на "углу возле грушевого дерева" была первой на Манхеттене. Первые 150 лет компания имела всего один магазин и продавала свои продукты в розничных элитных универмагах и аэропортах. Сейчас торговая марка имеет более 400 магазинов в разных странах, а также косметику Kiehl's можно купить в MAKEUP.

Компания была революционеров в своей деле. Бренд был первым, кто решил раздавать клиентам бесплатные тестеры продукции. Многие препараты были разработаны первыми владельцами в середине прошлого века и с тех пор их состав не изменился. Один из них это "Тоник с календулой", для которого цветы все также собирают вручную и кладут в каждый флакон. Торговая марка по сей день вкладывает ресурсы в натуральные ингредиенты, и предлагает своим клиентам элитную косметику. Если эти средства еще не стоят на полочке в вашей ванной комнате, вот четыре причины это исправить.

Полноценный уход за кожей

Kiehl's предлагает косметику для комбинированной, жирной, сухой, нормальной, чувствительной и проблемной кожи. Косметика поделена на линейки, чтобы ухаживать за лицом и шеей все 24 часа. Можно выбрать, как базовые продукты, так и дополнительные препараты, которые увлажняют, питают, подтягивают кожу или сужают поры.

Помогает бороться со старением

Серия мультикорректирующих средств сокращает мелкие и глубокие морщины, делает кожу сияющей и подтянутой, улучшает внешний вид лица и шеи. Продукты содержат фитомиметический витамин А, проксилан GX и гиалуроновую кислоту – они дарят коже здоровый вид. Эффект антивозрастной косметики заметен после 12 недель регулярного использования.

Kiehl's также предлагает интенсивный концентрат против морщин с 12,5% витамина С. Этот антиоксидант быстро разглаживает кожу, поддерживает баланс влаги и повышает сияние эпидермиса. Средство нужно наносить под крем, оно полностью впитывается и оставляет ощущение тепла.

Бренд заботится о мужчинах

В 1961 году Аарон Морс, сын второго владельца компании Ирвинга Морса, создал первые средства для мужчин, которые стали очень популярными уже тогда. Лояльным клиентом Kiehl's в то время был художник и продюсер Энди Уорхол. Он каждый месяц покупал новый флакон лосьона Blue Herbal.

В 1988 году компания поддержала восхождение альпинистов на Эверест без дополнительного кислорода. Во время экспедиции мужчины использовали косметику торговой марки. Некоторые из тех продуктов до сих пор остаются бестселлерами мужской линейки, например, увлажняющий флюид для лица. До 40% нынешних клиентов компании составляют мужчины.

Упаковку можно переработать

В 2009 году Kiehl's запустил программу "Сдавай в переработку". С тех пор все флаконы средств можно обменять в фирменном магазине на приятные бонусы. Так вы позаботитесь о себе и сделаете подарок планете.

Компания занимается благотворительностью

Kiehl's жертвует средства на профилактику СПИДа, благополучие детей и для заботы об окружающей среде. В магазинах также начали регулярно проводить мероприятия, на которых домашние животные находят себе хозяев.