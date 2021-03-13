Преимущества онлайн микрозаймов

При нехватке финансовых средств ранее люди обращались в банки. Сегодня же появилось огромное количество организаций, способных выдать заем быстро и с минимум документов. Многие такие организации могут выдать онлайн заем. Вам даже не придется ехать в банк, чтобы оформить кредит. Получить данную услугу вы сможете не выходя из дома.

Микрозаймы являются довольно популярным продуктом, который распространен среди населения. Этому способствует множество причин.

Преимущества онлайн микрозаймов

Вот основные достоинства таких займов:

Быстрое решение по выдаче займа. Если в банке вашу заявку могут рассматривать несколько дней, то деньги онлайн вы можете получить за полчаса. На рассмотрение вашей заявки уйдёт несколько минут. Причём получить деньги вы можете как в будний день, так и в выходной. Возможность получения денег сразу после одобрения. Вам не нужно будет ждать, пока вам выдадут финансовые средства. Как только ваша заявка будет одобрена, вы сможете получить деньги на карту. Возможность оформления займа из любого места. Даже если вы находитесь не в городе, вы всё равно сможете оформить заявку и получить свои деньги. Сделать это можно будет как с компьютера, так и с мобильного телефона. Прозрачные условия. Во многих МФО предлагаются выгодные и прозрачные условия оформления займов. Вы сможете рассчитать с помощью специального калькулятора, во сколько вам обойдется заем. Для этого нужно будет всего лишь ввести необходимые параметры в специальную форму. Для вас будет рассчитана сумма выплат. Возможность получения займа с неидеальной кредитной историей. Многие банки ужесточили требования для клиентов, которые берут заем. Причиной отказов является низкая заработная плата, несоответствие условиям, плохая кредитная история. Если таким клиентам обычно банки отказывают, то МФО напротив работают с ними с удовольствием. Поэтому если в банке вы получили отказ, обращайтесь в МФО. Здесь вы сможете оформить заем. Возможность исправить кредитную историю. Если раннее у вас кредитная история была испорчена, взяв деньги в заем в МФО и выплатив его своевременно, вы сможете её восстановить.

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Недостатки микрозаймов

Вот основные минусы таких займов:

Высокая процентная ставка. Однако она нивелируется тем, что вы берёте займ на короткий срок. Небольшая сумма займа. Некоторые МФО не позволяют оформить займ на крупную сумму. Короткий срок кредита. Вы можете получить деньги не более года.

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