Печать на флешках

Типография "Август" предоставляет услугу печати логотипов и принтов на USB-флешках. Такой вариант подходит для использования флешек в качестве подарочных сувениров на публичных мероприятиях: от корпоративных праздников и презентаций до различных форумов, семинаров и конференций. Презент с символом бренда — интересный и полезный подарок, который способствует повышению лояльности целевой аудитории к компании.
Для печати применяют несколько разновидностей USB-накопителей. Параметры устройств следующие:
Самый простой и дешевый вариант — устройства с пластиковым корпусом. Спросом также пользуются флешки с прорезиненным пластиком (софт-тач). Материал мягкий, не скользит и имеет приятную текстуру. Обычно в качестве дополнения к принтованной USB-флешке в подарочном наборе идут блокноты, ручки и другие аксессуары.
Нанесение брендированных принтов или текста производят несколькими методами. При выборе ориентируются на срочность выполнения заказа, сложность выбранного изображения и бюджет заказчика. Все технологии, которые использует типография, соответствуют современным стандартам в этой сфере:
Компания "Август" печатает логотипы и брендовые знаки высокого качества на USB-флешках. Специалисты помогают заказчикам определить оптимальный вариант печати. Компания стабильно работает в этой сфере уже более 20 лет.
Типография "Август"
https://avgust-print.com
+7 (4932) 42-42-58
г. Иваново, ул. Смирнова, 53/1
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