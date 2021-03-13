Печать на флешках

Типография "Август" предоставляет услугу печати логотипов и принтов на USB-флешках. Такой вариант подходит для использования флешек в качестве подарочных сувениров на публичных мероприятиях: от корпоративных праздников и презентаций до различных форумов, семинаров и конференций. Презент с символом бренда — интересный и полезный подарок, который способствует повышению лояльности целевой аудитории к компании.

Какие флешки использует типография "Август"

Для печати применяют несколько разновидностей USB-накопителей. Параметры устройств следующие:

современный интерфейс USB 2.0/3.0;

емкость хранилища памяти составляет 4-64 Гб;

высокая скорость обработки данных и файлов при приеме и передачи.

Самый простой и дешевый вариант — устройства с пластиковым корпусом. Спросом также пользуются флешки с прорезиненным пластиком (софт-тач). Материал мягкий, не скользит и имеет приятную текстуру. Обычно в качестве дополнения к принтованной USB-флешке в подарочном наборе идут блокноты, ручки и другие аксессуары.

По какой технологии изготавливается печать

Нанесение брендированных принтов или текста производят несколькими методами. При выборе ориентируются на срочность выполнения заказа, сложность выбранного изображения и бюджет заказчика. Все технологии, которые использует типография, соответствуют современным стандартам в этой сфере:

Тампопечать — это непрямая офсетная печать, или "фотогравюра", процесс, который используется для переноса 2D-изображения на 3D-объект с помощью силиконовой прокладки. Популярная и эффективная альтернатива горячему тиснению и трафаретной печати, тампопечать позволяет добавлять одно- или многоцветную графику, надписи и т. д. для широкого спектра субстратов. Благодаря гибкому веществу силикона подушечка может адаптироваться к объекту во время переноса чернил. Это позволяет печатать не только на плоских, но и на неровных поверхностях. УФ-печать представляет собой одноступенчатый процесс, при котором чернила непосредственно наносятся на объект и мгновенно отверждаются ультрафиолетовым светом. Светодиодная УФ-печать не так трудоемка, как сублимационная или теплопередающая печать, и изделия снимаются с принтера готовыми к доставке заказчику. Позволяет изображать сложные принты. Светодиодная УФ-печать является экологически чистой, с минимальными выбросами вредных веществ и низким энергопотреблением. Лазерная гравировка — это процесс, который использует высокофокусированный луч света для гравировки 3D-форм на металлах и других материалах. Импульсные волоконные лазеры являются лучшими инструментами для глубокой гравировки, поскольку они достигают высокой пиковой мощности, необходимой для вырезания поверхностей.

Компания "Август" печатает логотипы и брендовые знаки высокого качества на USB-флешках. Специалисты помогают заказчикам определить оптимальный вариант печати. Компания стабильно работает в этой сфере уже более 20 лет.

Типография "Август"

https://avgust-print.com

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