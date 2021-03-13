Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Новости партнеров

Печать на флешках

22 марта 2021 20:07  [40]

Типография "Август" предоставляет услугу печати логотипов и принтов на USB-флешках. Такой вариант подходит для использования флешек в качестве подарочных сувениров на публичных мероприятиях: от корпоративных праздников и презентаций до различных форумов, семинаров и конференций. Презент с символом бренда — интересный и полезный подарок, который способствует повышению лояльности целевой аудитории к компании.

Какие флешки использует типография "Август"

Для печати применяют несколько разновидностей USB-накопителей. Параметры устройств следующие:

  • современный интерфейс USB 2.0/3.0;
  • емкость хранилища памяти составляет 4-64 Гб;
  • высокая скорость обработки данных и файлов при приеме и передачи.

Самый простой и дешевый вариант — устройства с пластиковым корпусом. Спросом также пользуются флешки с прорезиненным пластиком (софт-тач). Материал мягкий, не скользит и имеет приятную текстуру. Обычно в качестве дополнения к принтованной USB-флешке в подарочном наборе идут блокноты, ручки и другие аксессуары.

По какой технологии изготавливается печать

Нанесение брендированных принтов или текста производят несколькими методами. При выборе ориентируются на срочность выполнения заказа, сложность выбранного изображения и бюджет заказчика. Все технологии, которые использует типография, соответствуют современным стандартам в этой сфере:

  1. Тампопечать — это непрямая офсетная печать, или "фотогравюра", процесс, который используется для переноса 2D-изображения на 3D-объект с помощью силиконовой прокладки. Популярная и эффективная альтернатива горячему тиснению и трафаретной печати, тампопечать позволяет добавлять одно- или многоцветную графику, надписи и т. д. для широкого спектра субстратов. Благодаря гибкому веществу силикона подушечка может адаптироваться к объекту во время переноса чернил. Это позволяет печатать не только на плоских, но и на неровных поверхностях.
  2. УФ-печать представляет собой одноступенчатый процесс, при котором чернила непосредственно наносятся на объект и мгновенно отверждаются ультрафиолетовым светом. Светодиодная УФ-печать не так трудоемка, как сублимационная или теплопередающая печать, и изделия снимаются с принтера готовыми к доставке заказчику. Позволяет изображать сложные принты. Светодиодная УФ-печать является экологически чистой, с минимальными выбросами вредных веществ и низким энергопотреблением.
  3. Лазерная гравировка — это процесс, который использует высокофокусированный луч света для гравировки 3D-форм на металлах и других материалах. Импульсные волоконные лазеры являются лучшими инструментами для глубокой гравировки, поскольку они достигают высокой пиковой мощности, необходимой для вырезания поверхностей.

Компания "Август" печатает логотипы и брендовые знаки высокого качества на USB-флешках. Специалисты помогают заказчикам определить оптимальный вариант печати. Компания стабильно работает в этой сфере уже более 20 лет.

Типография "Август"
https://avgust-print.com
+7 (4932) 42-42-58
г. Иваново, ул. Смирнова, 53/1

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph