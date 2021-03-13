"Изменения климата и возможность повлиять на эти процессы волнует людей во всем мире", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников гидрометеорологической службы России с профессиональным праздником. 23 марта отмечается Всемирный день метеорологии.

По словам Глеба Никитина, на сегодняшний день климатическая повестка становится все более актуальной.

"Изменения климата и возможность повлиять на эти процессы волнуют миллионы людей во всем мире. От точности прогнозирования зависит и эффективность практически всех отраслей экономики, прежде всего сельского хозяйства. Все это определяет огромную значимость вашей работы",- говорится в поздравлении главы региона.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, профессия метеоролога сегодня требует серьезных технических знаний.

"В отрасль приходит все больше современных цифровых технологий, все активнее используются методы работы с большими данными. Это открывает новые перспективы для развития человечества. Желаю всем, кто посвятил свою жизнь изучению климата, профессиональных успехов, здоровья и благополучия", - резюмировал глава региона.