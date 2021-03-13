Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
23 марта 2021 10:19  [87] "Изменения климата и возможность повлиять на эти процессы волнует людей во всем мире", - Глеб Никитин
23 марта 2021 10:03  [100] ЕРКЦ напоминает о способах передачи показаний счетчиков
23 марта 2021 09:51  [147] Ведущие к школам, детсадам и медцентрам дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2021 году
23 марта 2021 08:46  [217] Артем Кавинов принял участие в открытии класса РДШ на Бору
22 марта 2021 20:40  [231] Нижний сегодня: главные события дня
22 марта 2021 20:00  [3484] Правило "Одна банковская карта – один билет" отменят в Нижнем Новгороде с 1 мая
22 марта 2021 19:02  [163] Скворечники появятся в сквере на улице Мончегорской
22 марта 2021 18:24  [242] Плату за отопление скорректируют жителям двух районов Нижнего Новгорода
22 марта 2021 17:38  [10789] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 22 марта)
22 марта 2021 17:00  [195] Президент России Владимир Путин собирается сделать прививку от коронавируса
Общество

"Изменения климата и возможность повлиять на эти процессы волнует людей во всем мире", - Глеб Никитин

23 марта 2021 10:19  [87] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников гидрометеорологической службы России с профессиональным праздником. 23 марта отмечается Всемирный день метеорологии.

По словам Глеба Никитина, на сегодняшний день климатическая повестка становится все более актуальной.

"Изменения климата и возможность повлиять на эти процессы волнуют миллионы людей во всем мире. От точности прогнозирования зависит и эффективность практически всех отраслей экономики, прежде всего сельского хозяйства. Все это определяет огромную значимость вашей работы",- говорится в поздравлении главы региона.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, профессия метеоролога сегодня требует серьезных технических знаний.

"В отрасль приходит все больше современных цифровых технологий, все активнее используются методы работы с большими данными. Это открывает новые перспективы для развития человечества. Желаю всем, кто посвятил свою жизнь изучению климата, профессиональных успехов, здоровья и благополучия", - резюмировал глава региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph