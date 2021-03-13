Две медали завоевал нижегородский лыжник Никита Родионов на первенстве России Спорт

Фото: Федерация лыжных гонок России

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Две медали завоевал нижегородский лыжник Никита Родионов на первенстве России. Об этом сообщили в минспорта Нижегородской области.

Согласно информации, первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет состоялось с 17 по 21 марта в Кирово-Чепецке.

По итогам соревнований Никита Родионов занял второе место в гонке на 30 км свободным стилем, а также стал бронзовым призером на дистанции 10 км классическим стилем.

При этом еще один нижегородский лыжник Сергей Шаров занял пятое место в гонке на 10 км классическим стилем. По итогам состязаний оба нижегородских спортсмена вошли в состав сборной России.