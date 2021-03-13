Повторный разлив канализационных стоков произошел в Городецком районе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное управление Росприроднадзора выявило разлив канализационных стоков в поселке Турбазы Городецкого района Нижегородской области.

По информации ведомства, в 2019 году было установлено, что канализационными сетями поселка управляет МУП ЖКХ "Сокол". Предприятие также эксплуатирует биологические очистные сооружения, а сброс сточных вод осуществляется в Горьковское водохранилище. При этом разрешительная документация на данную деятельность у МУП отсутствует. Выявив данное нарушение "Сокол" был оштрафован.

Между тем, в 2020 году на территории поселка произошел разлив канализационных стоков, и предприятие вновь оштрафовали, обязав устранить все имеющиеся нарушения. Однако, руководители МУП ЖКХ "Сокол" не сделали этого.

В 2021 году ситуация повторилась. Как рассказали в Росприроднадзоре, виновных опять оштрафуют. Кроме того, ведомство намерено обратиться в суд с исковым заявлением, в котором будет просить виновных возместить ущерб, нанесенный почве.