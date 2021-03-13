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Общество

Повторный разлив канализационных стоков произошел в Городецком районе

23 марта 2021 15:47  [79] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное управление Росприроднадзора выявило разлив канализационных стоков в поселке Турбазы Городецкого района Нижегородской области.

По информации ведомства, в 2019 году было установлено, что канализационными сетями поселка управляет МУП ЖКХ "Сокол". Предприятие также эксплуатирует биологические очистные сооружения, а сброс сточных вод осуществляется в Горьковское водохранилище. При этом разрешительная документация на данную деятельность у МУП отсутствует. Выявив данное нарушение "Сокол" был оштрафован.

Между тем, в 2020 году на территории поселка произошел разлив канализационных стоков, и предприятие вновь оштрафовали, обязав устранить все имеющиеся нарушения. Однако, руководители МУП ЖКХ "Сокол" не сделали этого.

В 2021 году ситуация повторилась. Как рассказали в Росприроднадзоре, виновных опять оштрафуют. Кроме того, ведомство намерено обратиться в суд с исковым заявлением, в котором будет просить виновных возместить ущерб, нанесенный почве.

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Теги:
Городецкий район Росприроднадзор Экология
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