Волонтерские пункты откроются в МФЦ и ТЦ для помощи нижегородцам в голосовании по ФКГС Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтерские пункты откроются в нижегородских МФЦ и торговых центрах в период голосования за территории для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на добровольцев из Ресурсного центра добровольчества региона.

Воспользоваться помощью волонтеров смогут нижегородцы, которым неудобно голосовать через Интернет дома или с использованием мобильного устройства. На пунктах волонтерской помощи их будут спрашивать, где они проживают, и демонстрировать на планшете проекты, за которые можно проголосовать. После того, как человек определит понравившееся общественное пространство, волонтеры помогут пройти процедуру голосования в режиме онлайн.

Отмечается, что в качестве волонтеров в Нижегородской области уже зарегистрировались 695 человек.

"Помощь волонтеров будет нужна в первую очередь пожилым нижегородцам, которые не так хорошо ориентируются в сети Интернет. Мы рассказываем, в чем заключается задача волонтеров во время голосования за благоустройство общественных пространств, и предлагаем студентам Нижегородского филиала РАНХиГС и других вузов присоединиться к волонтерскому движению. Участвуя в наших проектах, молодые люди могут обрести не только хобби, новых друзей, но, возможно, и будущую профессию", - сказал руководитель ресурсного центра добровольчества Нижегородской области Андрей Жильцов.

Голосование за пространства для благоустройства в 2022 году пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, созданной на базе нижегородского портала "Голос За" с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Общероссийская платформа для голосования - проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет, в частности, через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что весной стартует благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал Глеб Никитин, в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в 2020 году.