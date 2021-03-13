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Аренда квартиры на Кипре: все, что нужно знать туристам

24 марта 2021 11:24  [90]

Ежегодно на Кипр приезжают миллионы туристов со всего мира. Кто-то остается на несколько дней, другие живут месяцами, а третьи и вовсе хотят остаться навсегда. И практически всех приезжих интересует один и тот же вопрос: «Где найти квартиру и как арендовать апартаменты по выгодной цене?»

Самый простой вариант – аренда номера в отеле. Но большая часть отелей – это дорогие номера, которые доступны далеко не всем приезжим. К примеру, отель, который имеет не больше 4-х звезд, предлагает номера от 150 евро за сутки. А если хочется поближе к морю или к центру, то будьте готовы заплатить намного больше. Аренда квартиры на Кипре – это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить и провести свой отпуск в комфортных условиях.

Средняя цена на аренду

Арендное жилье стоит по-разному. На итоговую цену влияет множество факторов и в каждом случае они разные.

Во-первых, сезон. В период, когда на Кипре много туристов, то и цена на арендное жилье сильно растет. В ноябре цены начинают падать. Зимой можно найти совсем дешевые апартаменты. В этот период падает цена и на виллы.

Во-вторых, итоговая цена складывается и от количества дней, которые турист проведет в арендованной квартире. Снимать квартиру на длительный срок намного выгоднее, чем платить за несколько недель или один месяц. У местных жителей свои правила. Если квартира арендуется меньше, чем на 6-ть месяцев, то деньги за жилье назначаются ежедневно. В результате получается довольно внушительная сумма.

В-третьих, конечно же, место, где расположены апартаменты. Квартиры, которые расположены около моря и недалеко от центра, будут стоить намного дороже тех, которые находятся на приличном расстоянии от пляжа.

В-четвертых, выбирая квартиру, стоит обращать внимание на наличие хорошего ремонта и оснащение техникой. Если ремонт не очень хороший и техники мало, то и цена на такое жилье будет намного меньше, чем в том случае, если апартаменты с шикарным ремонтом и оснащены всем необходимым оборудованием.

Что нужно знать об оплате?

На какой бы период не снималось жилье, с арендатором будет заключен договор. В официальном документе прописаны все нюансы. Если квартиранты решат расторгнуть договор раньше, то владелец жилья имеет право не возвращать депозит. В некоторых случаях назначается еще и штраф.

Что касается оплаты, то есть те владельцы жилья, которые предпочитают брать деньги за весь период сразу, а есть те, которые приходят за оплатой ежемесячно.

Что касается депозита, то его сумма должна покрывать расходы в том случае, если недвижимость будет повреждена. В некоторых случаях депозит тратится на оплату коммунальных услуг.

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