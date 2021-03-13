Эксперты обсудили шансы партий на предстоящих выборах в Госдуму Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эксперты обсудили шансы партий на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщает Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Согласно информации, 23 марта в пресс-центре ТАСС прошел круглый стол, организованный ФоРГО и экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). На мероприятии обсуждались предстоящие выборы в Госдуму.

В мероприятии приняли участие: управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев, председатель правления ФоРГО Константин Костин, президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперты обсудили задачи и проблемы, которые необходимо решить участникам избирательной кампании, возможные сюжеты выборов и их потенциальные результаты.

По словам Виктора Потуремского, за полгода до выборов российский электоральный ландшафт выглядит следующим образом: декларируемая явка составляет 55%, при этом лишь 12% респондентов заявляют, что не пойдут на выборы. Электоральные позиции парламентских партий сформированы так: "Единая Россия" – 33%, КПРФ – 16%, ЛДПР – 9%, "Справедливая Россия" – 8%. Неплохие стартовые позиции у "Яблока" и у РППСС – по 4%. Все остальные участники выборов пока имеют не более 1% электоральной поддержки.

Говоря о конкуренции как главном факторе демократических выборов, Глава ФоРГО Константин Костин увидел прямую аналогию между спортом и выборами и предложил распределить политические партии РФ по трем лигам. К Высшей лиге были отнесены парламентские политические партии. При этом вновь образованная агломерация СР, "За Правду" и "Партия пенсионеров" была также включена в состав к Высшей лиги.

Первая лига сформировалась из числа партий, получивших представительство в органах законодательной власти субъектов РФ. Сюда вошли: "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Российская экологическая партия "Зеленые", "Партия роста", "Родина", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Гражданская Платформа".

Между Высшей и Первой лигой эксперты выделили Буферную зону, в которую вошли: "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". По мнению экспертов ФоРГО партии, эти партии имеют шансы получить на выборах в ГД-21 более 3%.

Вторую лигу составили партии, получившие представительство только лишь на муниципальном уровне.

Рассуждая о возможных сценариях выборов, эксперты согласились с тем, что в их основе лежат три интриги:

Результаты "Единой России";

Обладатель второго места;

Пятый участник парламентской четверки

Говоря о предполагаемых результатах "Единой России" были высказаны противоположные прогнозы: от сценария утраты "Единой Россией" всех позиций до получения партией конституционного большинства.

По второму вопросу эксперты считают, что однозначного лидера, пока нет. КПРФ раздирают внутренние противоречия, и она может уступить.

Высказывая прогнозы по третьему вопросу политологи согласились с тем, что у некоторых партий "буферной зоны" есть неплохой потенциал, но говорить об однозначном лидере здесь тоже пока рано.