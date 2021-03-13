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Политика

Дума Нижнего Новгорода утвердила отставку председателя КСП Ирины Семашко

24 марта 2021 13:13  [58] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила отставку председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода Ирины Семашко. Такое решение было принято на заседании Гордумы 24 марта 2021 года. 

Как сообщила Ирина Семашко, она написала соответствующее заявление по личным обстоятельствам и покидает пост с 31 марта. 

"Здоровье не позволяет продолжить дальше мне эту работу", - пояснила она.

Напомним, Ирина Семашко возглавляла КСП с 2017 года.

СПРАВКА:

Ирина Николаевна Семашко родилась 12 апреля 1960 года в Горьком. Окончила экономический факультет Горьковского института инженеров водного транспорта (ГИИВТ). Трудовую деятельность начала с 1977 года на ОАО "ГАЗ" молодым специалистом и прошла путь от юрисконсульта, экономиста, заместителя начальника отдела ценовой политики до заместителя руководителя планово-бюджетного департамента ОАО "ГАЗ". С 2009 по 2012 года занимала должность финансового директора ООО "Нижновтеплоэнерго".

В 2005 году Ирина Семашко была избрана депутатом городской думы, возглавила постоянную комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике, входила в состав комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству. В 2004 году удостоена национальной награды "За заслуги в укреплении конкурентоспособности России", ветеран труда.

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Теги:
Городская дума КСП Отставки
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