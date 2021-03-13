Цифровизация АПК в Казахстане

Современный рынок постоянно меняется и должен жить по условиям, которые рекомендует международная экономика. Уже давно мир вошел в эпоху глобализации и каждая страна должна соответствовать выдвинутым условиям. Эксперты делают прогнозы по этому поводу. По их мнению, в прошлом году цифровизация осуществлялась активно. И это правильно, потому что подобное решение позволяет эффективно вести бизнес не только внутри страны, но и за ее пределами. Цифровизация положительно скажется и на обществе.

Цифровизация АПК в Казахстане – один из главных вопросов, который поднимается правительством. Сельское хозяйство должно развиваться и только в этом случае получится добиться стабильности страны.

Традиционное ведение сельского хозяйства постепенно уходит на второй план. Аграрии стремятся к тому, чтобы получить хороший урожай и внедрить в стандартную работу новые технологии. Без новых технологий никак не обойтись.

Цифровая технология – основной путь, который поможет стабилизировать и развить национальную экономику. К тому же, при правильном подходе можно быстро переквалифицировать сырьевую базу в индустриальную.

Технологий очень много и со временем получится внедрить их все. Но, первым делом, была поставлена задача по внедрению некоторых. Во-первых, это GPS-навигация, которая будет установлена на сельхоз машины. Во-вторых, поработать над освоением параллельного вождения. В-третьих, нужно полностью автоматизировать весовые пункты. В-четвертых, создание электронных карт полей. В-пятых, летательные аппараты. По поводу этого вопроса постоянно возникают споры. Многие специалисты напрочь их отвергают, а кто-то, наоборот, высказывает мнение, что необычная технология позволит повысить урожайность и отслеживать все процессы, которые происходят на полях.

Казахстанский агропромышленный комплекс – это сфера, где риски остаться без урожая высоки. Связано это с климатом. Половина страны страдает от засушливого климата и постоянных ветров, другая половина – рано наступающая зима.

Внедрение новых технологий и полный переход на цифровизацию позволит отслеживать изменение климата и снизить вероятность того, что урожай останется неубранным. К тому же, новые технологии позволят освоить на 100% точное земледелие.

Министерство сельского хозяйства заинтересовано в этом вопросе. Они разработали специальную программу "Е-АПК", которая дает возможность реализовать цифровизацию досрочно.

Цель программы – внедрение новых технологий в разные сферы сельского хозяйства. Причем инструменты, которые будут взяты за основу, действенные и эффективные. Они будут доступны каждому аграрию.

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