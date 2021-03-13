Нижегородские ученые создали аппарат, определяющий состояние организма человека Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Ученые из Приволжского медицинского университета (ПИМУ) разработали программно-аппаратный комплекс для определения состояния организма человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Продвижением разработки занялся Нижегородский научно-образовательный центр (Нижегородский НОЦ).

Комплекс, разработанный в ПИМУ, способен показать степень адаптации организма к условиям окружающей среды, то есть, определить, насколько человек готов к определенной рабочей, физической, медикаментозной нагрузке. Суть технологии заключается в изучении сердечного ритма обследуемого. Технология также дает возможность выявления скрытого приема психоактивных препаратов, поскольку они действуют на мозг, а нервная система активно влияет на сердечную деятельность.

В условиях ограничений, связанных с COVID-19, является то, что скрининговый контроль может быть организован удаленно: на базе фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских кабинетов школьных учреждений.

Напомним, решением президента России Владимира Путина 2021 год признан Годом науки и технологий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркивал ранее, что это решение особо важно для нашего региона.

"Нижегородская область всегда развивалась благодаря теснейшей связи высшего образования, науки и реального сектора экономики. Наш регион стабильно входит в пятерку лучших в стране по уровню образовательного потенциала. Неслучайно в Нижегородской области в числе первых в стране создан Научно-образовательный центр мирового уровня. Он объединяет науку, промышленность, бизнес, образование и является по-настоящему творческим пространством. Всего в вузах Нижегородской области обучается около 90 тысяч человек. У региона колоссальный потенциал в сфере науки и технологий, для его максимального раскрытия необходимы новые партнеры и самые передовые решения", - заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.