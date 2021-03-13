Нижегородская администрация закупит в лизинг ретро-трамваи Общество

Фото: с сайта "Уралтрансмаш"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская администрация закупит в лизинг ретро-трамваи. Об этом стало известно в ходе заседания Думы Нижнего Новгорода 24 марта 2021 года.

На приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Как пояснил на своей странице в соцсети Instagram глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, закупленные ретро-трамваи станут курсировать по городским маршрутам.

"Они будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением – низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками", - рассказал он.

Предполагается, что трамваи поступят в город уже этим летом. Сколько именно трамваев будет закуплено, пока не сообщается.

Напомним, что ретро-трамвай в настоящее время курсирует по маршруту №2.

СПРАВКА (с сайта "Уралтрансмаш"):

Ретро-трамвай 71-415Р создан на основе модели 71-415. В нем установлен инновационный электродвигатель ЭДБТ1.

Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. В задней части ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. В районе места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине водителя, сигнализирующий о необходимости остановки.