Специалисты Минэкологии Нижегородской области оценили выставку "Любимые места любимого города" Общество

Специалисты Минэкологии Нижегородской области оценили выставку Любимые места любимого города Фото: пресс-служба правительства региона

Сотрудники Минэкологии Нижегородской области оценили выставку макетов "Любимые места любимого города", которая до конца марта проходит в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Экспонаты сделаны из вторсырья: использованной упаковки, пластика, фольги и других материалов. Всего на выставке представлено 64 макета.

Организатором перформанса стало управление дошкольного образования администрации Автозаводского района. Экспозиция создана в рамках районного образовательного проекта "Лучший город Земли", посвященного 800-летию Нижнего Новгорода.

"Большинство представленных на выставке работ делали дети вместе со своими родителями. Здорово, что в изготовлении макетов авторы использовали вторсырье. Применение нашлось даже сломанным алюминиевым ложкам. Качество макетов очень высокое. Вопрос переработки мусора важен в современном мире, а экологическое воспитание необходимо прививать с детства. В таком случае можно рассчитывать, что экологические вопросы будут интересовать юное поколение в большей степени. Экопросвещение очень актуально, активная работа в этой сфере помогает достичь высокого уровня выполнения национального проекта "Экология", - рассказала консультант сектора экологического просвещения министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ирина Кочеткова.

Среди представленных экспонатов – макеты достопримечательностей Нижнего Новгорода: Кремль, планетарий, Чкаловская лестница, канатная дорога, зоопарк "Лимпопо", стадион "Нижний Новгород" и другие. Часть макетов посвящена Автозаводскому району – парку культуры и отдыха, аэропорту, Дворцу культуры "ГАЗ", монументу в парке Славы. Размеры макетов – 50 на 50 см.

В подготовке макетов и организации выставки участвовало более 500 сотрудников 82 дошкольных образовательных организаций Автозаводского района.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.