На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2021 18:01  [62] Глеб Никитин рассказал о планируемой закупке ретро-трамваев для Нижнего Новгорода
24 марта 2021 17:26  [80] Специалисты Минэкологии Нижегородской области оценили выставку "Любимые места любимого города"
24 марта 2021 15:50  [144] "Нижегородэлектротранс" ежедневно следит за состоянием трамвайных путей во время паводка
24 марта 2021 15:44  [118] Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов оперативно реагировать на сообщения о паводке
24 марта 2021 15:36  [118] Два ОКН передали в собственность Нижегородской области для реставрации
24 марта 2021 15:00  [359] Нижегородская администрация закупит в лизинг ретро-трамваи
24 марта 2021 14:57  [290] Нижегородские ученые создали аппарат, определяющий состояние организма человека
24 марта 2021 14:31  [233] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 15 районах Нижегородской области
24 марта 2021 13:51  [199] Транспортные карты нижегородских пенсионеров разблокируют 1 апреля
24 марта 2021 13:35  [141] Семь площадок для выгула и дрессировки домашних животных установят в Нижнем Новгороде
Общество

Специалисты Минэкологии Нижегородской области оценили выставку "Любимые места любимого города"

24 марта 2021 17:26  [80] Общество
Специалисты Минэкологии Нижегородской области оценили выставку Любимые места любимого города

Специалисты Минэкологии Нижегородской области оценили выставку Любимые места любимого города

Фото: пресс-служба правительства региона

Сотрудники Минэкологии Нижегородской области оценили выставку макетов "Любимые места любимого города", которая до конца марта проходит в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Экспонаты сделаны из вторсырья: использованной упаковки, пластика, фольги и других материалов. Всего на выставке представлено 64 макета.

Организатором перформанса стало управление дошкольного образования администрации Автозаводского района. Экспозиция создана в рамках районного образовательного проекта "Лучший город Земли", посвященного 800-летию Нижнего Новгорода.

"Большинство представленных на выставке работ делали дети вместе со своими родителями. Здорово, что в изготовлении макетов авторы использовали вторсырье. Применение нашлось даже сломанным алюминиевым ложкам. Качество макетов очень высокое. Вопрос переработки мусора важен в современном мире, а экологическое воспитание необходимо прививать с детства. В таком случае можно рассчитывать, что экологические вопросы будут интересовать юное поколение в большей степени. Экопросвещение очень актуально, активная работа в этой сфере помогает достичь высокого уровня выполнения национального проекта "Экология", - рассказала консультант сектора экологического просвещения министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ирина Кочеткова.

Среди представленных экспонатов – макеты достопримечательностей Нижнего Новгорода: Кремль, планетарий, Чкаловская лестница, канатная дорога, зоопарк "Лимпопо", стадион "Нижний Новгород" и другие. Часть макетов посвящена Автозаводскому району – парку культуры и отдыха, аэропорту, Дворцу культуры "ГАЗ", монументу в парке Славы. Размеры макетов – 50 на 50 см.

В подготовке макетов и организации выставки участвовало более 500 сотрудников 82 дошкольных образовательных организаций Автозаводского района.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph