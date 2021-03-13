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Бизнес

Нижегородскому производству деревянной тары предоставят налоговые льготы

24 марта 2021 17:44  [80] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Президиум совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области 24 марта присвоил статус приоритетного проекту ООО "Кайман" по созданию в Ветлужском районе нового производства деревянной тары и переработки отходов лесопиления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Производство введено в эксплуатацию в 2020 году. Объем инвестиций в проект составил 41 млн рублей, из которых около половины было направлено на приобретение оборудования отечественного производства. На данный момент в компании создано 21 рабочее место из запланированных 50. На предприятии предусмотрена собственная распиловка древесины и ее дальнейшая обработка в тарную доску, сборка поддонов на автоматизированных линиях, термообработка в сушильных камерах.

Признание проекта приоритетным позволит инвестору снизить налоговую нагрузку. Компания может рассчитывать на поддержку в форме льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль. Это более 0,5 млн рублей льгот. Господдержка будет действовать до июля 2025 года. Ожидается, что сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области достигнет 3,5 млн рублей в год.

"Укрепление инвестиционного потенциала региона является для нас приоритетной задачей. Мы будем продолжать поддерживать проекты, которые направлены на развитие промышленного потенциала и создание новых рабочих мест", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Проект реализуется при сопровождении и поддержке Корпорации развития Нижегородской области.

"В ближайших планах - расширение переработки отходов лесопиления, в частности, использование их в качестве вторсырья для производства собственной продукции. Также компания "Кайман" в перспективе намерена выступить оператором по приему отходов лесопереработки в Ветлужском районе, что актуально для лесной отрасли", - объяснил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

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Теги:
Льготы Производство
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